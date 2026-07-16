Zilu Camargo põe itens de mansão à venda em bota-fora virtual

Por R7

Publicada em 16/07/2026 às 15h50

Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, está vendendo móveis de sua mansão em São Paulo em um bota-fora virtual organizado por Vladimir Maluf, influenciador conhecido por vender garimpos. Entre os itens estão vasos e tapetes de luxo, além de mesas, cadeiras e geladeira.

As vendas começam nesta quarta-feira (15), às 10h, em um link disponibilizado no perfil de Instagram @garimpodovlad.

Em publicação recente, Maluf já adiantou o valor de alguns itens. Um par de ânforas está custando R$ 4.400, enquanto uma poltrona foi avaliada em R$ 3.400. Ele também mostrou uma geladeira de R$ 1.500.

Zilu Camargo

Morando nos Estados Unidos desde 2020, Zilu já afirmou que se estabeleceu no país e não tem planos de voltar a morar no Brasil. Por isso, quer esvaziar a mansão que mantém em São Paulo.

A empresária vive em uma casa de alto padrão em Orlando e está focada em expandir seus investimentos na cidade. Ela foi casada com Zezé Di Camargo por 32 anos, de 1982 a 2014, e hoje é sustentada por publicidades e empreendimentos.