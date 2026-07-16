Luísa Sonza surge de biquíni azul e anuncia estreia de novo clipe

Por IG

Publicada em 16/07/2026 às 16h02

Luísa Sonza já iniciou a contagem regressiva para mais um lançamento da carreira. Nesta quinta-feira (16), a cantora, de 27 anos, compartilhou nas redes sociais registros dos bastidores do clipe de "Tropical Paradise", que chega às plataformas nesta sexta-feira (17), ao meio-dia. Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni azul em um cenário praiano ao lado de integrantes do seu balé.

A faixa integra o álbum "Brutal Paraíso", lançado por Luísa Sonza neste ano, e chama a atenção por misturar trechos em português e inglês. A publicação rapidamente movimentou os comentários dos fãs, que não pouparam elogios à cantora. "Diva que fala, né??", escreveu um internauta. "Um absurdo de beleza nesse carrossel", comentou outro. Já um terceiro brincou: "O verdadeiro significado de TANTO FAZ".

Romance na Itália

Enquanto aguarda a estreia do novo videoclipe, Luísa aproveita dias de descanso na Sardenha, na Itália. A cantora está em uma viagem romântica com o namorado, o cirurgião plástico português Luis Ribeirinho. Reservada quando o assunto é a vida amorosa, ela surpreendeu os seguidores ao publicar recentemente uma foto ao lado do companheiro nas redes sociais, além de compartilhar momentos em que aparece aproveitando o sol da região.

Em entrevista recente ao iG, a artista também falou sobre a forma como aprendeu a lidar com as críticas constantes nas redes sociais. Segundo Luísa, tentar responder às diferentes narrativas criadas na internet é algo que ela prefere evitar.

"Eu evito. Não lido com os haters. A internet cria muitas versões da gente, e eu não posso viver tentando responder a todas elas. Hoje eu escolho gastar a minha energia criando, trabalhando e vivendo a minha vida. Quando você sabe quem é, a opinião dos outros deixa de ter o mesmo peso", afirmou.

Mesmo sendo acompanhada diariamente por milhões de fãs, Luísa destaca que não consegue apontar apenas um momento marcante ao lado do público. Para a cantora, a conexão construída por meio da música é o principal combustível de sua trajetória artística.

"Não existe um momento só. São vários. O artista vai onde o povo está e é sobre se conectar. Todo momento é emocionante porque eu consigo me conectar, por meio da minha música e dos meus sentimentos, com outras pessoas", concluiu.