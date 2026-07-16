Senador democrata critica tarifas contra o Brasil e diz que sanção pode prejudicar EUA

Por G1

Publicada em 16/07/2026 às 15h25

Durante audiência no Senado nesta quinta-feira (16), o senador democrata Tim Kaine criticou o novo tarifaço contra o Brasil e relembrou as tarifas impostas no passado. Ele participa da sabatina ao indicado do presidente Donald Trump para atuar como embaixador no Brasil, o deputado Daniel Peréz.

No questionamento, Kaine relembrou que, após o anúncio dos EUA, o Brasil respondeu que pretende retaliar a sanção. "Se o Brasil retaliar com uma tarifa de 25%, quem perde mais? EUA ou o Brasil?". O indicado, então, respondeu que as tarifas foram implementadas na noite desta quarta-feira e que ele precisaria se inteirar melhor sobre o assunto antes de opinar.

Diante da resposta de Peréz, o senador disse que, se os Estados Unidos possuem um superávit comercial com o Brasil, "isso significa que vendemos mais ao Brasil do que compramos dele".

"Se impusermos uma tarifa de 25% sobre eles e, em seguida, eles impuserem uma tarifa equivalente sobre nós, não é a mesma coisa. Não veremos apenas a inflação aumentar", disse o senador, que considera que, se o governo brasileiro aplicar as tarifas aos produtos manufaturados dos Estados Unidos vendidos ao mercado brasileiro isso "prejudicará as próprias empresas americanas que fazem negócios no Brasil".

Depois da sabatina, Daniel Peréz afirmou em entrevista a jornalistas que o superávit dos EUA com o Brasil "é um fato". "Nós realmente temos um superávit comercial com o Brasil. As tarifas de 25% foram implementadas ontem pelo USTR. Eu ainda não fui informado sobre os detalhes dessa decisão", disse ele.

Peréz disse que ainda não teve acesso ao briefing do caso, mas que, nas próximas semanas, vai "aprender mais sobre o assunto e, no momento apropriado, terei as conversas certas com as pessoas adequadas".