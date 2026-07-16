Saiba o que é a Rede Nacional de Dados em Saúde e como ela pode ajudar os usuários do SUS

Por secom

Publicada em 16/07/2026 às 16h08

Uma plataforma que tem como objetivo assegurar a transformação digital e garantir mais agilidade no atendimento prestado à população, esse é o propósito da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), ela permite o compartilhamento seguro e padronizado de informações entre os serviços assistenciais, contribuindo para um atendimento mais ágil e integrado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A RNDS reúne e centraliza os dados de saúde dos usuários do SUS. Esses dados ficam disponíveis de forma segura e padronizada para os profissionais autorizados, o que torna o atendimento mais rápido e eficiente.

O coordenador de Saúde Digital, Heraclito Ferreira Souza, diz que o principal benefício da RNDS é a continuidade do cuidado. “Independentemente do nível de atenção, o histórico clínico pode ser acessado para uma visão completa da condição. Exames, registros, vacinas e prescrições são compartilhados entre serviços de saúde. Isso reduz exames desnecessários, evita retrabalhos e aumenta a segurança, garantindo atendimento ágil e integrado”, frisou.

MAS PARA ONDE OS DADOS VÃO?

As informações de saúde são enviadas para o DATASUS, onde ficam armazenadas e organizadas conforme os padrões da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Durante todo o processo de envio, guarda e compartilhamento, os dados são protegidos por medidas de segurança, como criptografia e controle de acesso, garantindo sigilo, integridade e disponibilidade, de acordo com a lei.

Essas informações podem ser consultadas por sistemas autorizados e também por aplicativos voltados ao cidadão, como o Meu SUS Digital. Assim, o histórico de saúde pode ser acessado de forma segura e ajuda na continuidade do cuidado em qualquer ponto da rede de atenção.

BENEFÍCIO PARA TODA A SAÚDE PÚBLICA

A RNDS é uma fonte importante de informações estratégicas para a gestão do SUS. Ao reunir dados de diferentes pontos da rede de atenção, ela apoia o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das políticas de saúde.

Com acesso a dados atualizados e confiáveis, gestores federais, estaduais e municipais conseguem identificar as principais necessidades da população, acompanhar o perfil epidemiológico, avaliar o uso dos serviços, monitorar indicadores e tomar decisões baseadas em evidências.

Essas informações ajudam a definir metas e indicadores mais próximos da realidade local, melhoram a distribuição de recursos, aumentam a eficiência dos serviços e fortalecem ações de promoção, prevenção e assistência. Assim, a RNDS se torna uma ferramenta essencial para aprimorar a gestão e desenvolver políticas públicas mais eficazes e voltadas às necessidades da população.

IMPLANTAÇÃO

Consultas na atenção básica, vacinas e registros de regulação já estão sendo transmitidos para a RDNS, mas ainda está em processo para interoperar os demais serviços em saúde. O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, conta que Rondônia já iniciou esse processo e continuará investindo para que todos os serviços de saúde estejam integrados à plataforma.

“Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha acesso a uma saúde moderna, segura e humanizada. A tecnologia é nossa aliada para cuidar melhor das pessoas e construir um futuro mais saudável para toda a população”, frisou.