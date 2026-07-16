Instalação inédita no município garantirá melhor atendimento às gestantes de alto risco

Por Letícia Regis

Publicada em 16/07/2026 às 16h21

A Prefeitura de Porto Velho entrega, nesta sexta-feira (17), o Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami), um novo serviço da rede municipal de saúde voltado ao atendimento de gestantes de alto risco.

Localizada na Avenida José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves, a unidade representa um importante avanço na Linha de Cuidado Materno do município, oferecendo assistência especializada, humanizada e integrada para mulheres que necessitam de acompanhamento diferenciado durante a gestação.

O Creami foi planejado para garantir que gestantes de alto risco realizem todo o atendimento necessário em um único local, evitando deslocamentos entre diferentes unidades e reduzindo o tempo de espera por consultas e exames.

"O cuidado com as mães e os bebês começa muito antes do nascimento. O Creami será algo inédito no município que irá auxiliar as mães com gravidez de alto risco. A unidade irá contar com equipe multidisciplinar atendendo às necessidades das mães porto-velhenses, isso representa mais eficiência, acolhimento e respeito pela vida”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Atendimento integrado

Durante a consulta, a paciente passa por diferentes profissionais e serviços, conforme sua necessidade clínica.

A carteira de serviços contempla triagem, atendimento de enfermagem, assistência social, psicologia, nutrição, fisioterapia, consulta com médico obstetra e exame de ultrassonografia realizado na própria unidade, permitindo um acompanhamento completo da gestação sem a necessidade de novos agendamentos em outros locais.

Como funcionará o acesso

O atendimento acontecerá por meio da rede municipal de saúde. A gestante inicia o pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro. Após a avaliação da equipe, caso seja identificado que a gravidez é de alto risco, a paciente é encaminhada pela Central de Regulação, por meio do Sistema de Regulação (Sisreg), para atendimento no Creami.

Unidade dispõe de dez consultórios, sala de ultrassonografia, sala de estabilização, espaço Mamãe Bebê, sala de estudos, copa e banheiros

Após a primeira consulta, os retornos passam a ser organizados pela própria equipe médica da unidade, respeitando a necessidade clínica e o risco gestacional de cada paciente.

Estrutura moderna

O Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré conta com estrutura preparada para oferecer atendimento especializado e acolhedor.

A unidade dispõe de dez consultórios, sala de ultrassonografia, sala de estabilização, espaço Mamãe Bebê, sala de estudos, copa e banheiros, garantindo um ambiente adequado tanto para as equipes de saúde quanto para as gestantes atendidas.

Com a entrega, a Prefeitura de Porto Velho amplia a capacidade da rede municipal de assistência especializada, fortalecendo o cuidado materno-infantil e proporcionando mais qualidade, segurança e dignidade às futuras mães e seus bebês.