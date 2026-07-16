Confúcio Moura fortalece o SAMU e amplia a rede de urgência e emergência em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/07/2026 às 16h11

Novas ambulâncias, ampliação da cobertura e fortalecimento da estrutura do serviço ampliam a capacidade de resposta do atendimento pré-hospitalar e garantem mais segurança à população em todas as regiões do estado.

Quando uma emergência acontece, cada minuto faz diferença. Em Rondônia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) vive um novo ciclo de fortalecimento com a renovação da frota, ampliação da cobertura e investimentos que aumentam a capacidade de resposta do atendimento pré-hospitalar, garantindo mais agilidade e segurança à população.

Em junho deste ano, o estado recebeu 39 novas ambulâncias do SAMU, sendo 35 Unidades de Suporte Básico (USB) e quatro Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas a 35 municípios. Os novos veículos renovam a frota, ampliam a cobertura e reforçam a estrutura do atendimento de urgência e emergência em diferentes regiões de Rondônia.

O fortalecimento do serviço também reflete um trabalho desenvolvido ao longo dos anos para ampliar a rede de urgência e emergência no estado. Como prefeito, Confúcio Moura implantou o SAMU em Ariquemes e na região do Vale do Jamari, iniciativa que deu origem ao primeiro consórcio regional do serviço em Rondônia. No Senado, segue atuando junto ao Governo Federal para ampliar a estrutura e garantir novos investimentos para o atendimento de urgência e emergência.

Para Marconi Édison, coordenador do SAMU Regional de Ariquemes e do Núcleo de Educação Permanente, a atuação de Confúcio Moura foi decisiva para a implantação e expansão do serviço em Rondônia.

“O senador Confúcio Moura é o pai do SAMU em Rondônia. Foi ele quem implantou o serviço em Ariquemes e no Vale do Jamari, criando o primeiro consórcio regional do estado. Esse modelo mostrou que era possível regionalizar o atendimento, levar assistência a mais pessoas e salvar vidas. O que vemos hoje é a continuidade desse trabalho, com novos investimentos que fortalecem ainda mais o SAMU.”

Para Confúcio Moura, fortalecer o SAMU significa investir em uma das políticas públicas mais importantes da saúde pública.

“Como médico, aprendi que, em uma emergência, o tempo é decisivo. Como gestor público, vi que salvar vidas depende de uma rede organizada, com equipes preparadas, ambulâncias equipadas e atendimento funcionando em todas as regiões. Fortalecer o SAMU é fortalecer a porta de entrada da urgência e garantir que o cuidado comece no momento em que a população mais precisa.”

A atuação do senador em defesa do SAMU também alcançou o cenário nacional. Como relator setorial da Saúde do Orçamento da União de 2023, Confúcio Moura assegurou a inclusão de R$ 1,5 bilhão para recompor os repasses federais destinados ao serviço, que estavam defasados havia cerca de uma década. Posteriormente, voltou a atuar junto ao Ministério da Saúde para defender novos recursos destinados à manutenção dos consórcios responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência em todo o país.

Os investimentos fortalecem uma rede que salva vidas todos os dias. Em Rondônia, a ampliação da estrutura do SAMU representa mais agilidade no atendimento, maior cobertura regional e um serviço cada vez mais preparado para atender a população nos momentos em que ela mais precisa.