Oficina de Balé abre inscrições para crianças de 8 a 12 anos em Cacoal

Por cacoal notícias

Publicada em 16/07/2026 às 14h56

A Secretaria Municipal de Cultura de Cacoal (SEMC) está com inscrições abertas para a oficina de balé voltada a crianças de 8 a 12 anos. A atividade integra a programação das Oficinas Culturais e oferece uma oportunidade de iniciação à dança, com orientação técnica e desenvolvimento artístico.

A turma será realizada no horário das 10h às 11h. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Rio Branco, nº 2140, na Praça Municipal.

A oficina busca ampliar o acesso das crianças às atividades culturais, estimulando disciplina, expressão corporal, criatividade e convivência.

Serviço

PÚBLICOCrianças de 8 a 12 anos

HORÁRIO DA TURMADas 10h às 11h

PERÍODO DE INSCRIÇÃODe 9 a 28 de julho

LOCALAvenida Rio Branco, nº 2140, Praça Municipal

Secretaria Municipal de Cultura

ATENDIMENTODas 7h30 às 13h30

Documentação necessária

Foto 3x4;

Cópia da certidão de nascimento da criança;

Cópia do comprovante de residência;

Cópias do RG e CPF do responsável.