Oficina de Balé abre inscrições para crianças de 8 a 12 anos em Cacoal

A Secretaria Municipal de Cultura de Cacoal (SEMC) está com inscrições abertas para a oficina de balé voltada a crianças de 8 a 12 anos. A atividade integra a programação das Oficinas Culturais e oferece uma oportunidade de iniciação à dança, com orientação técnica e desenvolvimento artístico.
A turma será realizada no horário das 10h às 11h. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Rio Branco, nº 2140, na Praça Municipal.
A oficina busca ampliar o acesso das crianças às atividades culturais, estimulando disciplina, expressão corporal, criatividade e convivência.
Serviço
PÚBLICOCrianças de 8 a 12 anos
HORÁRIO DA TURMADas 10h às 11h
PERÍODO DE INSCRIÇÃODe 9 a 28 de julho
LOCALAvenida Rio Branco, nº 2140, Praça Municipal
Secretaria Municipal de Cultura
ATENDIMENTODas 7h30 às 13h30
Documentação necessária
Foto 3x4;
Cópia da certidão de nascimento da criança;
Cópia do comprovante de residência;
Cópias do RG e CPF do responsável.
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