Edevaldo Neves visita Nova Califórnia e Extrema e ouve demandas de moradores

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/07/2026 às 08h40

O deputado estadual Edevaldo Neves esteve nos distritos de Nova Califórnia e Extrema, onde conversou com moradores e acompanhou de perto as demandas apresentadas pela população.

Durante a visita, o parlamentar reencontrou amigos e participou de encontros com pessoas da região. Segundo Edevaldo, o contato direto permite conhecer a realidade das comunidades e reforça a importância do diálogo na atuação política.

A agenda também foi marcada por apertos de mão, abraços e conversas com moradores que, conforme o deputado, defendem um trabalho baseado em respeito, responsabilidade e compromisso com a população.

Edevaldo Neves classificou a passagem pelos distritos como gratificante e afirmou que os encontros renovaram sua motivação para continuar as atividades parlamentares.