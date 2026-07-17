Por Jhon Silva

Publicada em 17/07/2026 às 09h15

As obras de recapeamento asfáltico seguem em ritmo acelerado no Cristal da Calama. As equipes da Prefeitura de Porto Velho já estão em campo e iniciaram os trabalhos pela Rua Opalina, dando sequência ao cronograma de recuperação da malha viária que vai beneficiar 21 vias da região.P

Além da Rua Opalina, os serviços serão executados, em trechos, nas ruas Rutilo, Drusa, Jadeíta, Jaspe, Kunzita, Lazulita, Malaquita, Marcassita, Moldovita, Morganita, Olivina, Ônix, Nefrita, Peridoto, Petalita, Sodalita, Selenita, Pedra Ibotirama, Celestita e no acesso Drusa. A programação segue conforme o avanço das frentes de trabalho, aproveitando o período de estiagem para garantir mais qualidade na execução do novo pavimento.

Com aproximadamente 12 mil moradores, segundo dados do IBGE, o Cristal da Calama recebe uma das maiores frentes de recapeamento desta etapa do programa de recuperação das ruas da capital. A intervenção vai renovar vias que, ao longo dos anos, sofreram desgaste provocado pelo tráfego intenso e pela ação do tempo.

Cristal da Calama recebe uma das maiores frentes de recapeamento desta etapa

O prefeito Léo Moraes acompanhou o início dos serviços e ressaltou que o trabalho realizado no bairro representa um investimento duradouro na infraestrutura urbana.

"É asfalto novo, de verdade, com cinco centímetros de espessura. Estamos aproveitando o período sem chuvas para acelerar os trabalhos e avançar na infraestrutura da nossa cidade."

O secretário municipal de Obras, Thiago Cantanhede, explica que as equipes seguem um planejamento técnico para aproveitar ao máximo o verão amazônico, período considerado ideal para esse tipo de intervenção.

"Estamos aproveitando o período de estiagem para acelerar os serviços e garantir uma obra de qualidade. Essa é uma intervenção completa, com aplicação de asfalto novo, que devolve melhores condições de tráfego, mais segurança e mais durabilidade para quem utiliza essas vias todos os dias”.