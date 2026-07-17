Oficina de vídeo documentário da Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica capacita 31 participantes

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/07/2026 às 09h10

A Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica concluiu, no mês de junho de 2026, a 2ª Oficina de Produção de Vídeo Documentário – “Vídeo Amazônico: Contando Histórias da Floresta”, realizada na Aldeia Sowainte, em Vilhena (RO). A formação reuniu 31 participantes da comunidade indígena Sabanê, que receberam certificados de conclusão após participarem das atividades teóricas e práticas.

Promovida pela Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica, coordenada pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), a oficina teve como objetivo capacitar os participantes na produção de vídeos documentários voltados ao registro, preservação e divulgação das histórias, dos saberes ancestrais, das tradições culturais e da biodiversidade amazônica.

De acordo com a presidente da ACEMDA e coordenadora da Escola Livre, Andréia Machado, a iniciativa fortalece o protagonismo das comunidades indígenas por meio da comunicação audiovisual.

“Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que os próprios participantes contem suas histórias, valorizem sua identidade cultural e registrem os conhecimentos tradicionais para as futuras gerações. O audiovisual é um importante instrumento de preservação da memória e fortalecimento cultural”, destacou.

Inicialmente foram disponibilizadas 25 vagas gratuitas, porém, diante da grande procura, a oficina ampliou o atendimento para 31 participantes, demonstrando o interesse da comunidade pela formação. Com carga horária de 20 horas, a oficina foi ministrada pela comunicadora Andréia Machado, com a colaboração do fotógrafo Washington Kuipers e do sociólogo Márcio Guilhermon. Durante a formação, os alunos aprenderam conceitos de linguagem documental, construção de narrativas audiovisuais, elaboração de roteiros, técnicas de filmagem, captação de áudio, iluminação em ambientes naturais, entrevistas, registro de campo, edição e pós-produção.

Além da capacitação técnica, a oficina incentivou o intercâmbio de saberes entre os participantes e estimulou o registro da memória coletiva da comunidade Sabanê. Como resultado das atividades, os alunos produziram cinco mini documentários, abordando aspectos da cultura, das tradições e do cotidiano do povo Sabanê. Ao final da formação, todos os participantes receberam certificados de conclusão.

“Agradeço a todos os participantes pelo empenho, dedicação e entusiasmo durante a oficina. Parabéns pela produção dos documentários e pelo compromisso em preservar e compartilhar a riqueza cultural do povo Sabanê”, afirmou Andréia Machado.

A ação integra as atividades da Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica, projeto selecionado pelo Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura – Programa Olhos d’Água, do Ministério da Cultura.

A Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica integra a Rede Nacional de Escolas Livres, iniciativa do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli), que reúne 68 organizações da sociedade civil em todo o país, promovendo ações de formação artística e cultural.

Ao longo de sua trajetória, a Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica já capacitou cerca de 350 alunos em Rondônia, desenvolvendo oficinas, cursos e ações culturais voltadas à valorização dos saberes tradicionais, da diversidade cultural amazônica e do protagonismo das comunidades indígenas, quilombolas e urbanas.