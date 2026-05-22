Empreendedorismo em alta impulsiona Semana do MEI em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 22/05/2026 às 16h42

O Brasil possui atualmente a segunda maior população potencial empreendedora do mundo. O dado faz parte da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, conduzida no país em parceria com o DataSebrae, e considerada um dos principais estudos internacionais sobre empreendedorismo.

Segundo o levantamento, cerca de 42,5 milhões de brasileiros pretendem abrir o próprio negócio nos próximos três anos, colocando o país atrás apenas da Índia em intenção de empreender.

O cenário reforça uma tendência que também se reflete em Rondônia, onde o crescimento dos microempreendedores individuais (MEIs) fortalece os pequenos negócios e amplia oportunidades de geração de renda.

Empreendedorismo cresce em diferentes setores

A pesquisa aponta que o empreendedorismo segue em expansão impulsionado tanto pela necessidade de aumentar a renda quanto pela busca por autonomia profissional e realização pessoal.

Comércio, alimentação, beleza, serviços, produção artesanal e negócios digitais estão entre os segmentos que mais concentram novos empreendedores. Em muitos casos, os negócios começam de forma simples, dentro de casa ou pelas redes sociais, e passam a movimentar a economia local.

O estudo também mostra que ferramentas digitais ganharam espaço na rotina dos pequenos negócios. Redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas online têm ampliado o alcance de produtos e serviços, aproximando empreendedores de novos clientes.

Desafios ainda fazem parte da realidade

Apesar do crescimento do empreendedorismo, a pesquisa destaca desafios enfrentados pelos pequenos negócios, como acesso ao crédito, planejamento financeiro, gestão empresarial e adaptação às novas tecnologias.

O levantamento aponta ainda que muitos empreendedores conseguem iniciar um negócio, mas encontram dificuldades para consolidar e manter a empresa ao longo dos anos.

Semana do MEI fortalece pequenos negócios

Realizada entre os dias 25 e 29 de maio, a Semana do MEI reforça o apoio aos microempreendedores individuais em Rondônia com uma programação gratuita voltada à capacitação, orientação e fortalecimento dos pequenos negócios. Promovida pelo Sebrae, a iniciativa reúne palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados para quem deseja formalizar um negócio, melhorar a gestão da empresa ou ampliar vendas em um mercado cada vez mais competitivo.

As atividades acontecem em formato presencial e online, alcançando empreendedores de diferentes municípios do estado com conteúdos sobre gestão financeira, marketing digital, vendas, inovação, inteligência artificial, regularização e acesso a crédito. A programação também busca aproximar os pequenos empresários de ferramentas e estratégias que contribuam para o crescimento sustentável dos negócios, acompanhando o avanço do empreendedorismo no Brasil e o aumento do interesse da população em empreender.

Em um cenário em que milhões de brasileiros demonstram intenção de abrir o próprio negócio, a Semana do MEI se consolida como uma das principais ações de incentivo ao empreendedorismo, fortalecendo a geração de renda, a formalização e o desenvolvimento econômico local.