Bruna Biancardi e Mavie passeiam em helicóptero de Neymar avaliado em R$ 52 milhões
Por R7
Publicada em 22/05/2026 às 16h26
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Bruna Biancardi mostrou um pouquinho da vida de luxo que leva ao compartilhar alguns cliques no helicóptero do marido, Neymar Jr., em fotos no Instagram nesta quarta-feira (21).

Em uma das imagens, ela aparece ao lado da filha Mavie, de 2 anos, cheia de charme, fantasiada de Branca de Neve. Bruna e o jogador ainda têm mais uma filha juntos, Mel, de 10 meses.

É possível ver nas fotos o símbolo do Batman, super-herói de quem Neymar é fã, nos bancos de couro. O helicóptero personalizado custa R$ 52 milhões.

A aeronave faz parte da coleção de Neymar focada no personagem. O jogador ainda tem um jatinho de R$ 250 milhões e até uma réplica do Batmóvel, automóvel usado pelo Batman, que custou R$ 8 milhões.

Entretenimento "VIDA DE LUXO"
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