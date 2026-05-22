Equipes de Colorado avançam na 18ª Olímpiada de História do Brasil

Por ifro

Publicada em 22/05/2026 às 15h29

Os Campi Jaru e Colorado do Oeste, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), seguem na disputa da 18ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), uma das maiores competições estudantis do país na área de Ciências Humanas. Atualmente, o Campus Jaru permanece na competição com três equipes, enquanto o Campus Colorado do Oeste conta com nove equipes classificadas para a terceira fase da olimpíada.

A nova etapa teve início na última segunda-feira (18), reunindo 38.458 equipes de todos os estados brasileiros. Rondônia participa da competição com 125 equipes, demonstrando o crescimento do interesse dos estudantes pela História e pela reflexão crítica sobre acontecimentos que marcaram o país.

Entre os temas que mais chamaram a atenção dos participantes estão questões relacionadas à violência contra povos indígenas, escravidão e ditadura civil-militar brasileira. O estudante Abner Samuel Rosa Janoca, da equipe Confraria da História, destacou o impacto causado pela questão relacionada ao massacre do povo Waimiri Atroari durante a ditadura civil-militar brasileira. Segundo ele, as discussões propostas pela olimpíada surpreendem os participantes ao abordar episódios pouco debatidos no ensino tradicional.

Para a estudante Julia Freitas, da equipe História sem Tédio, do Campus Jaru, uma das questões mais impactantes abordou a construção da BR-174 e a violência sofrida pelo povo Waimiri Atroari durante a ditadura. Segundo ela, o episódio evidencia como o chamado progresso ocultou graves violações de direitos humanos por muitos anos.

A estudante Eloise Vitória da Silva, da equipe Missão Antiguidade, destacou a questão que apresentou fotografias produzidas por Christiano Junior sobre a escravidão urbana no Brasil. Para ela, o material permitiu compreender como pessoas escravizadas eram exploradas no cotidiano das cidades e privadas de seus direitos.

A professora Marciane de Souza, coordenadora do projeto de ensino no Campus Jaru, avalia positivamente o desempenho das equipes e acredita que os estudantes possuem boas chances de avançar para a quinta fase e conquistar vagas na etapa estadual, com possibilidade de medalhas e classificação para a final presencial, que ocorrerá em agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas (SP). Segundo a docente, a participação na ONHB amplia os horizontes dos estudantes e fortalece o desenvolvimento acadêmico e crítico dos jovens.

A terceira fase da competição permanece disponível até sábado (23), às 23h59. Ao todo, a ONHB é composta por cinco fases on-line, realizadas semanalmente, além da etapa final presencial marcada para os dias 29 e 30 de agosto.