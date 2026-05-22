Bruno Bolsonaro Scheid critica modelo de concessão da BR-364: “impacta até quem não tem carro”

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 14h25

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) manifestou preocupação com os impactos econômicos da concessão da BR-364, principal corredor logístico de Rondônia. Durante entrevista ao podcast Resenha Política, ele afirmou que a discussão sobre a cobrança de pedágio precisa considerar os reflexos diretos no custo de vida da população.

Segundo Bruno, os efeitos da medida vão além dos motoristas que utilizam a rodovia, alcançando toda a cadeia de abastecimento e, consequentemente, o consumidor final. Para ele, aumentos nos custos logísticos tendem a repercutir nos preços de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e outros itens essenciais.

“Impacta até quem não tem carro, porque qualquer aumento no transporte acaba chegando ao bolso da população”, afirmou.

Bruno Bolsonaro Scheid defendeu que decisões sobre infraestrutura estratégica sejam debatidas com responsabilidade e sensibilidade à realidade econômica de Rondônia, considerando a dependência do estado em relação à BR-364 para circulação de mercadorias e deslocamentos.

O pré-candidato ressaltou ainda a importância de ampliar o diálogo sobre modelos de concessão que conciliem melhorias na infraestrutura com menor impacto econômico para a população rondoniense.