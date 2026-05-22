Alex Redano participa da entrega de projeto de segurança na APAE de Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 22/05/2026 às 14h15

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou, nesta quinta-feira (21), da entrega oficial do Projeto de Segurança contra Pânico e Incêndio da APAE de Ariquemes, executado por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

A iniciativa representa um importante avanço na segurança e adequação estrutural da instituição, que atende cerca de 350 pessoas com deficiência intelectual e múltipla no município. O projeto contempla elaboração técnica de engenharia, regularização das licenças obrigatórias e aquisição de materiais para manutenção e adequação predial, seguindo as normas exigidas pelos órgãos competentes.

Durante a entrega, Alex Redano destacou a importância de investir em instituições que realizam atendimento especializado e prestam serviços essenciais à população.

“Fico muito feliz em participar da entrega dessa obra tão importante para a APAE de Ariquemes. Essa emenda foi destinada com responsabilidade, pensando na segurança dos alunos, dos profissionais e das famílias. Nosso compromisso é continuar apoiando instituições sérias, que desempenham um trabalho fundamental para a população”, afirmou o parlamentar.

O investimento total no projeto foi de R$ 183 mil. Desse valor, R$ 135 mil foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado Alex Redano, com repasse realizado pelo Governo de Rondônia. A APAE também aplicou recursos próprios e obteve rendimento financeiro de R$ 48 mil, valor incorporado integralmente à execução da obra.

Segundo a direção da APAE, a implantação do sistema de segurança contra pânico e incêndio proporciona mais tranquilidade para alunos, servidores e familiares, além de garantir que a instituição esteja adequada às exigências de segurança e prevenção.

A participação do deputado na entrega reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento das entidades filantrópicas e com investimentos que contribuem diretamente para a qualidade de vida da população.