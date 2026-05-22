MDB trabalha a reorganização em Rondônia, partido já tem pré-candidato a governador, cinco nomes já disputam a sucessão estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 14h00

MDB – Apesar de o partido estar em processo de reorganização (já foi o maior e mais importante do País) o MDB, aos poucos vem demonstrando força para disputar as eleições de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Em Rondônia, após Valdir Raupp, ex (vereador, prefeito, governador e senador), ter se afastado do comando do partido, o MDB perdeu forças sob o “comando” do senador Confúcio Moura, que preside a sigla no Estado. Porto Velho, por exemplo, tem 23 vereadores que foram reeleitos e eleitos e 2024, nenhum do MDB. No Congresso Nacional, o MDB tem somente Confúcio Moura no Senado, os oito deputados são de outros partidos. Dos 24 deputados estaduais, nenhum deles é do MDB. Os que foram reeleitos e eleitos em 2022 mudaram de partido na Janela Partidária (5 de março a 3 de abril), que possibilitou a troca sem a perda dos mandatos.

MDB II – A pré-candidatura de Pedro Abib a governador, pelo MDB, já sinaliza que há filiados dispostos a colocar o partido em patamares, que nunca deveria ter perdido. Abib vem trabalhando seu nome e buscando parcerias com apoio de lideranças consolidadas, como José Luiz Lenzi, secretário geral do partido em Rondônia. Bom para a política regional. Abib participou do RD Entrevista, do site eletrônico RONDONIA DINÂMICA, demonstrou desenvoltura e afirmou, que está focado com a realidade de Rondônia. No bate-papo com o editor, jornalista Vinícius Canova falou da sua pretensão de governar Rondônia a partir de 2027 e quais os principais itens que serão priorizados em uma futura administração. Abib é empresário da educação, professor, mestre e doutor em Direito, além de médico veterinário.

Pré-candidatos – Aos poucos os pré-candidatos à sucessão estadual em Rondônia vão aparecendo no cenário político regional. Certamente, até as convenções partidárias de 20 de julho a 5 de agosto teremos mudanças no quadro atual, mas, além de Abib, já temos no mínimo mais cinco nomes que estão dispostos a enfrentar as urnas em outubro deste ano. O Rede tem o advogado e jornalista Samuel Costa, que há tempos busca maior espaço na política regional. O advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RO, Luiz Caros Teodoro também está na lista de nomes em condições de pré-candidatos à sucessão do governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD, que está no segundo mandato consecutivo e já declarou apoio ao pré-candidato do seu partido, Adailton Fúria, ex-prefeito de Cacoal, que renunciou em abril, para enfrentar as urnas este ano.

Pré-candidatos II – Fúria abriu mão da maior parte do segundo mandato para concorrer a governador e, está sempre entre os mais bem citados nas enquetes e pesquisas realizadas por órgãos de comunicação e empresas especializadas. Ainda não tem um vice. O PT também já tem pré-candidato, “importado” do PSD, partido que presidia quando não conseguiu se reeleger à Câmara Federal em 2022, o jovem Expedito Netto. Ele filiou-se ao PT recentemente, está em pré-campanha, mas também não definiu o pré-candidato a vice, que deverá vir de um dos partidos que estão unidos com o PT em federação, o PV e o PCdoB, parceria que está em vigor até o final deste ano.

Pré-candidatos III – O ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, dois mandatos consecutivos é o único dos pré-candidatos que já formatou a chapa majoritária com o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, de vice. Ambos aproveitando o espaço eleitoral (legal) do pré-campanha e já percorrem o interior mantendo contatos com lideranças regionais, visitando órgãos de comunicação. Quem também está com o pé na estrada é o senador Marcos Rogério, que ainda, não definiu quem será o vice, que poderá ser o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes). Também estão sendo cotado o empresário de Porto Velho, da área de turismo e tio do prefeito da capital, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado, Márcio Barreto. Certamente teremos alterações até as convenções (20 julho a 5 de agosto), quando serão definidas as candidaturas aos cargos em disputa, menos a prefeito, vice e vereador, que foram reeleitos e eleitos em 2022.

Respigo

Servidores da Assembleia Legislativa (Ale) estão com o sorriso de orelha a orelha desde a manhã de hoje (22). É que o pagamento do mês, agendado para terça-feira (26) já estava depositado na manhã de hoje (22) +++ Não será por falta de grana dos servidores da Ale-RO, que a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que teve início na quinta-feira (21) em Ji-Paraná, deixará de ser mais uma vez um sucesso. A RRSI, maior exposição do gênero da Região Norte será encerada no sábado (23) com rodeios, concurso leiteiro, exposição de animais, shows artísticos, parque de diversões, além de outras atrações +++ Hoje (22) a atração da ExpoVilhena é o show com a dupla sertaneja Hugo e Guilherme. No encerramento, no sábado (23) à noite a atração é Gusttavo Lima +++ O clima em Rondônia durante a semana foi diferenciado. É que o calor sempre predomina, tanto na Capital, Porto Velho, como no interior, mas esta semana não assim +++ A temperatura oscila sempre entre 30 a 35 graus +++ Esta semana o sol pouco apareceu e Porto Velho teve máxima de 25, mas ocorreu dia de 21 graus +++ Vilhena, no Cone Sul, que fica em plano mais elevado e sempre tem temperatura amena às noites, teve temperatura média de 20 graus. Durante o período, a máxima foi de 24, mas a mínima chegou a 16 graus +++ Durante a próxima semana o deputado estadual Eyder Brasil (PSD-PVH) estará concentrando suas ações em Ji-Paraná, período da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). É que o parlamentar tem um escritório regional no segundo maior e mais importante município do Estado para atender a Região Central.

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