Polícia Civil prende suspeito por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio

Por PC/RO

Publicada em 22/05/2026 às 13h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia prendeu preventivamente, na tarde de quinta-feira (21), F.A.D.S., em Nova Mamoré. Ele é investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. A equipe também foi até a casa do suspeito para cumprir uma busca e apreensão.

As investigações começaram após a vítima relatar que tinha terminado o namoro com o filho do suspeito. De acordo com o que foi apurado, a mulher voltou à propriedade com parentes para buscar seus objetos pessoais. Nesse momento, F.A.D.S., que é ex-sogro da vítima, atirou várias vezes na direção do grupo usando um revólver calibre .38 e chegou a acertar o carro deles.

Durante a busca na propriedade foi encontrado e apreendido dois revólveres calibre .38 (um deles com a numeração raspada) e seis munições inteiras. O filho do suspeito, D.A.S., também estava no local e acabou mostrando o esconderijo das armas nos fundos do terreno. Diante disso, pai e filho foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhados ao presídio, onde estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso contra crimes de violência doméstica e familiar, responsabilizando quem usa de violência para ameaçar as pessoas.