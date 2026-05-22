Ipam realiza eleição virtual para conselhos e coordenação da Previdência

Por Augusto Soares

Publicada em 22/05/2026 às 11h46

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) realizará, no dia 26 de maio de 2026, a eleição para escolha dos membros do Conselho Municipal de Previdência e Assistência – Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Coordenador de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/Ipam).

A votação será de forma virtual, por meio de sistema eletrônico certificado que garante mais praticidade, segurança e ampla participação dos servidores aptos a votar. O pleito estará disponível das 8h às 17h (horário local), por meio da plataforma oficial de votação.

A iniciativa reforça o compromisso do Ipam com a transparência e a modernização dos processos eleitorais, que asseguram credibilidade e controle social em todas as etapas da votação.

Como parte das medidas de transparência, o processo contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Ipam no YouTube, com a exibição da abertura da eleição, incluindo a apresentação da “zerésima”, o documento que comprova a inexistência de votos registrados antes do início da votação, além do encerramento do pleito e fechamento das urnas virtuais.

“A ação tem como objetivo ampliar a publicidade do processo eleitoral e garantir que servidores e participantes acompanhem todas as etapas de forma clara e acessível”, ressaltou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Com a eleição em ambiente digital seguro e auditável, o Ipam assume mais uma vez o compromisso com a modernização da gestão previdenciária, a participação dos servidores e o fortalecimento das instâncias de governança do RPPS em Porto Velho.

“Estamos trabalhando para garantir um processo eleitoral moderno, seguro e transparente, que fortaleça a participação dos servidores nas decisões da previdência municipal. A votação virtual amplia o acesso e assegura mais praticidade, mantendo a credibilidade e a lisura em todas as etapas do pleito”, destacou a presidente do Ipam, Claudineia Araújo.