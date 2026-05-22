Alex Redano indica aquisição de lavanderia hospitalar para Theobroma

Por Mateus Andrade

Publicada em 22/05/2026 às 11h49

Cuidar da saúde também é garantir estrutura digna para quem precisa de atendimento. Pensando nisso, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a aquisição urgente de uma lavanderia hospitalar para o Hospital Municipal de Theobroma.

A lavanderia hospitalar é responsável pela limpeza e higienização de lençóis, roupas hospitalares, toalhas, campos cirúrgicos e diversos materiais utilizados diariamente dentro da unidade de saúde.

Segundo Alex Redano, investir na estrutura do hospital é cuidar das pessoas que dependem do atendimento público todos os dias. “Sabemos da importância de oferecer um ambiente limpo, seguro e adequado tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. Essa lavanderia vai contribuir diretamente para melhorar o atendimento e dar mais tranquilidade para toda a população de Theobroma”, destacou o deputado.

O parlamentar ressaltou ainda que a saúde precisa ser tratada como prioridade e que ações como essa ajudam a fortalecer o atendimento humanizado no município. A indicação foi encaminhada ao Governo do Estado e à Sesau, que agora irão analisar a viabilidade da aquisição da lavanderia hospitalar para o Hospital Municipal de Theobroma.