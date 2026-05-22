Virada Empreendedora é promovida pelo governo de RO com apoio gratuito para formalização de negócios

Por Suelen Viana

Publicada em 22/05/2026 às 11h34

Com o objetivo de incentivar a formalização de empresas e o fortalecimento dos pequenos negócios em todo o estado, o governo de Rondônia promove, de 25 a 29 de maio, a Virada Empreendedora, iniciativa da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), por meio do programa Cidadania Empresarial.

A ação acontece em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), dentro da programação da Semana do MEI.

Durante o período, serão oferecidos atendimentos gratuitos em diversos municípios de Rondônia para auxiliar empreendedores na abertura de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e formalização de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Além disso, os participantes contarão com orientações contábeis gratuitas e consultorias especializadas para apoiar o crescimento dos negócios.

Outro benefício é a isenção das taxas da Jucer para abertura de ME e EPP, válida entre os dias 25 de maio e 5 de junho, proporcionando mais economia e incentivo para quem deseja empreender de forma regularizada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece o ambiente de negócios e amplia oportunidades para os empreendedores. “A formalização abre portas para crédito, crescimento e segurança jurídica. O governo de Rondônia segue investindo em ações que incentivam o empreendedorismo, geram emprego e fortalecem a economia do estado”, salientou.

O secretário de Estado de Finanças, Franco Maegaki Ono, ressaltou a importância da parceria entre os órgãos para aproximar os serviços da população. “A Virada Empreendedora facilita o acesso à formalização e leva orientação gratuita aos empreendedores. Nosso objetivo é tornar esse processo mais simples, acessível e incentivar o desenvolvimento econômico em todo o estado.”

Segundo a gerente do programa Cidadania Empresarial, Camila Arnuti, a formalização representa um passo importante para o crescimento sustentável dos negócios. “Quando o empreendedor formaliza sua empresa, ele passa a ter acesso a mais oportunidades, crédito, emissão de nota fiscal e segurança para expandir suas atividades. A Virada Empreendedora foi pensada justamente para apoiar esse processo de forma prática e gratuita”, explicou.

LOCAIS, DATAS E BENEFÍCIOS

Além dos atendimentos presenciais, os empreendedores poderão acessar informações sobre locais, datas e benefícios da formalização por meio do portal oficial do programa.

As informações completas sobre os pontos de atendimento da Virada Empreendedora estão disponíveis no site: