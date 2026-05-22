Cooperação internacional é fortalecida pelo governo de RO em reunião anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima

Por Jorge Fernando

Publicada em 22/05/2026 às 12h02

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) participa da 16ª Reunião Anual da Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF-TF), que acontece entre os dias 18 e 22 de maio, na Colômbia. O encontro internacional reúne governos subnacionais, representantes de povos indígenas e comunidades locais, setor privado, instituições acadêmicas e organizações da sociedade civil para debater soluções voltadas à proteção das florestas tropicais e ao desenvolvimento sustentável.

A edição deste ano tem como tema “Nova Economia Florestal pela Ação Climática: Desenvolvimento Territorial e Inovação”, promovendo discussões estratégicas sobre clima, mercado de carbono, restauração e regeneração florestal, infraestruturas sustentáveis e bioeconomia. As sessões de trabalho também abordam temas como REDD+ jurisdicional, cadeias de suprimentos sustentáveis, combate ao desmatamento ilegal, recuperação de ecossistemas estratégicos e modelos de desenvolvimento de baixa emissão de carbono.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da participação do estado em fóruns internacionais voltados às questões ambientais e climáticas. “A presença de Rondônia nesse espaço internacional fortalece o protagonismo do estado nas discussões sobre clima e florestas, além de ampliar oportunidades de cooperação técnica. Seguimos comprometidos em construir políticas públicas alinhadas à sustentabilidade, promovendo desenvolvimento com responsabilidade ambiental.”

Durante a programação, Rondônia apresenta os avanços da política estadual de governança climática e compartilha experiências relacionadas à construção de estratégias sustentáveis para a Amazônia. Entre os destaques levados pelo estado está o Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), considerado uma das principais iniciativas voltadas à restauração e regeneração florestal em Rondônia.

O projeto tem contribuído para fortalecer ações de recuperação de áreas degradadas, promoção de sistemas produtivos sustentáveis, conservação da biodiversidade e fortalecimento da gestão ambiental integrada, alinhando desenvolvimento econômico e conservação florestal. A iniciativa também dialoga diretamente com os debates internacionais sobre soluções baseadas na natureza e financiamento climático para a Amazônia.

PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o estado tem avançado cada vez mais nas pautas relacionadas ao meio ambiente. “Rondônia tem avançado de forma estratégica nas pautas ambientais e climáticas, conciliando preservação, desenvolvimento sustentável e valorização dos recursos naturais. Participar da 16ª Reunião Anual da GCF Task Force representa uma oportunidade importante para mostrar ao mundo as ações que o estado vem desenvolvendo em prol da conservação das florestas e da construção de uma economia mais sustentável”, destacou.

A Governors’ Climate and Forests Task Force é uma das principais redes globais de governos subnacionais voltadas à proteção das florestas tropicais e à implementação de políticas climáticas, reunindo atualmente 45 estados e províncias de 11 países. O encontro anual de 2026 ocorre em um contexto estratégico pós-COP30, realizado em Belém (PA), fortalecendo o papel da Amazônia nas discussões globais sobre desenvolvimento sustentável e ação climática.