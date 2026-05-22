Povos indígenas terão espaço de destaque na Rondônia Rural Show Internacional 2026

Por Rebeca Freire

Publicada em 22/05/2026 às 11h44

Cultura, produção sustentável, bioeconomia e ancestralidade estarão reunidas no stand da Superintendência dos Povos Indígenas (SI) durante a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece de 25 a 30 de maio, em Ji-Paraná. O espaço apresentará ao público a força da produção indígena de Rondônia, aliando tradição, geração de renda e valorização cultural na maior feira de agronegócios da Região Norte.

O espaço foi pensado para proporcionar uma experiência imersiva aos visitantes, reunindo cultura, gastronomia, artesanato, produção sustentável e ações institucionais voltadas ao fortalecimento das comunidades indígenas.

Entre os atrativos do stand estão:

Apresentações culturais dos povos Arara e Cinta Larga, com cantos, danças e expressões culturais;

Espaço de grafismo indígena e exposição de peças da moda autoral da de grife indígena;

Exposição e comercialização da produção indígena, com produtos como café, castanha e mel;

Comercialização de artesanatos indígenas produzidos por artesãos de diferentes povos;

Espaço institucional para apresentação de projetos, ações e políticas públicas voltadas aos povos indígenas.

Espaço de grafismo indígena está entre os atrativos

Além da programação diária no stand, a participação indígena contará com uma programação especial na sexta-feira (29), a partir das 14h, no Pavilhão Governamental, incluindo palestra do superintendente da SI, Gasodá Suruí, com o tema “Cultura, culinária e expressões culturais dos povos indígenas de Rondônia”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação indígena na Rondônia Rural Show Internacional 2026 reforça o protagonismo dos povos indígenas na produção sustentável, na preservação cultural e no desenvolvimento econômico do estado, evidenciando a diversidade e a riqueza dos saberes tradicionais presentes em Rondônia.

A Rondônia Rural Show Internacional 2026 acontece entre os dias 25 e 30 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, reunindo expositores, produtores, investidores e instituições de todo o país na maior feira de agronegócios da Região Norte.