Aula de ritmos une saúde, dança e bem-estar na Vila Olímpica Chiquilito Erse

Por André Oliveira

Publicada em 22/05/2026 às 11h41

Muito mais do que dança e diversão, as aulas de ritmos realizadas na Vila Olímpica Chiquilito Erse têm levado saúde, autoestima e qualidade de vida para dezenas de moradores de Porto Velho. A atividade, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), faz parte do programa Qualidade de Vida e acontece gratuitamente às segundas e quartas-feiras.

Além de estimular o corpo, a dança também contribui diretamente para a saúde física e mental, ajudando no condicionamento físico, coordenação motora, autoestima e socialização. E é justamente essa combinação de saúde e alegria que vem conquistando os participantes das aulas.

“O esporte e o lazer são ferramentas importantes para promover saúde e qualidade de vida. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais os projetos gratuitos que incentivem hábitos saudáveis e aproximem a população de atividades que fazem bem para o corpo e para a mente”, destacou o prefeito Léo Moraes.

DISPOSIÇÃO E BEM-ESTAR

A técnica de enfermagem Rosimary Dias conta que encontrou nas aulas uma forma de cuidar da saúde e também aliviar a rotina do dia a dia.

“É um momento muito especial pra gente. Além de fazer atividade física, a gente se diverte, faz amizades e sai daqui mais leve e feliz”.

Quem também aprova a iniciativa é Eunice Aparecida Peixoto, dona de casa e participante do projeto. Segundo ela, as aulas ajudaram a melhorar a disposição e a qualidade de vida.

“Eu me sinto muito melhor depois que comecei a participar. A dança anima, faz bem pra saúde e ainda aumenta nossa autoestima”.

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

A professora de Educação Física Jeane Pereira Vieira explica que as aulas são adaptadas para atender os participantes de forma segura e dinâmica, incentivando hábitos saudáveis através do movimento.

“A dança traz inúmeros benefícios para a saúde física e emocional. Trabalhamos exercícios que ajudam no condicionamento, na mobilidade e também na socialização dos alunos, tudo de forma leve e divertida”.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, destacou que a Prefeitura segue investindo em ações que proporcionam mais qualidade de vida para a população.

“A Prefeitura tem buscado ampliar cada vez mais os projetos gratuitos voltados ao esporte e bem-estar da comunidade. Nosso objetivo é levar saúde, lazer e qualidade de vida para os moradores de Porto Velho”.