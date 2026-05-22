Ieda Chaves participa de ação do Maio Laranja em escola rural de Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 11h53

O fortalecimento das ações de conscientização voltadas à proteção da infância em áreas rurais de Porto Velho voltou a ser destacado pela deputada estadual Ieda Chaves durante agenda realizada na EMEF Deigmar Moraes de Souza.

A atividade integrou a programação do Maio Laranja, campanha nacional voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante a visita à unidade escolar localizada na zona rural da capital rondoniense, a parlamentar ressaltou a importância de ampliar o acesso à informação, orientação e acolhimento para crianças. Segundo Ieda Chaves, o trabalho desenvolvido busca contribuir para que situações de abuso possam ser identificadas mais facilmente, além de reforçar a existência de uma rede de proteção preparada para oferecer suporte.

A deputada afirmou ainda que o compromisso com ações preventivas tem sido mantido também em comunidades mais afastadas dos centros urbanos. De acordo com ela, o fortalecimento dessa rede de proteção nas regiões rurais é necessário diante da responsabilidade coletiva de garantir segurança e cuidado a crianças e adolescentes.