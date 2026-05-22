Ezequiel Neiva garante recurso para modernizar escolas municipais de Cerejeiras com lousas digitais e chromebooks

Por Alexandre Almeida

Publicada em 22/05/2026 às 11h16

A educação municipal de Cerejeiras passará por uma grande transformação tecnológica. Por meio de ação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), foi pago o recurso no valor de R$ 4.552.305,66 para a Prefeitura Municipal para a aquisição de lousas digitais e chromebooks que irão atender a rede municipal de ensino.



Os investimentos em tecnologia representam um avanço para o processo de aprendizagem dos estudantes. As lousas digitais e os chromebooks irão proporcionar aulas mais dinâmicas, interativas e conectadas com as novas metodologias de ensino, além de ampliar o acesso dos alunos às ferramentas tecnológicas que contribuem para o desenvolvimento educacional e preparação para o futuro.



De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, o investimento fortalece a modernização da educação municipal e garante mais oportunidades para os estudantes. “Estamos investindo em tecnologia porque acreditamos que a educação precisa acompanhar a evolução do mundo. As lousas digitais e os chromebooks vão oferecer mais qualidade no ensino, fortalecer o aprendizado e preparar melhor nossos alunos para os desafios do futuro”, frisou.



A ação conta com a parceria da gestão do prefeito Sinésio José e do vice-prefeito Valdir Carlos, além dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista.



“O resultado é fruto do trabalho conjunto entre nosso mandato, a administração municipal e nossos vereadores que faz com que a população de Cerejeiras seja a principal beneficiada. Essa parceria está permitindo investimentos importantes para melhorar a educação e contribuir diretamente com o desenvolvimento do aprendizado dos nossos alunos”, ressaltou.



O deputado Ezequiel Neiva tem intensificado o trabalho de destinação de recursos para fortalecer a educação nos municípios de Rondônia, assegurando investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e melhorias para o ambiente escolar. “Nosso objetivo é garantir mais qualidade no ensino e oferecer melhores condições para estudantes e profissionais da educação. Seguiremos apoiando iniciativas que levem mais estrutura, tecnologia e oportunidades para dentro das escolas, porque acreditamos que a educação é o caminho