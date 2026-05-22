Aniversário da Batalha do Centro reúne rappers de quatro estados em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 22/05/2026 às 11h41

A cultura hip-hop segue mostrando sua força e capacidade de mobilização em Rondônia. Para celebrar um ano de fomento à cena local, a Batalha do Centro (BDC) realiza uma edição especial de aniversário nesta sexta-feira, dia 22, na Blue Eventos, em Porto Velho. O evento reúne 32 MC´s de 4 estados.

O evento promete movimentar a capital com um duelo de rimas de alto nível em formato de trios, atrações interestaduais, pocket shows de peso e premiações em dinheiro para os vencedores. A entrada é totalmente gratuita, mas é necessário retirar o ingresso no seguinte http://link: https://l1nk.dev/d4bag5o

Idealizada e organizada pela produtora cultural Senny Lemos (Biamex), a BDC se consolidou no último ano como um movimento essencial de resistência cultural e transformação social.

Mais do que uma competição, o projeto atua na formação de novos artistas da capital, estimulando o foco, a criatividade e a técnica, além de gerar oportunidades reais para a juventude periférica.

Nesta edição comemorativa, os trios de MCs já estão definidos para disputar o topo do pódio. O trio grande campeão levará para casa o prêmio de R$ 1.500,00, acompanhado de folhas artesanais produzidas por um artista de fora da região e folhas personalizadas pela Liga Mic Marginal. O segundo lugar também será recompensado com uma premiação de R$ 900,00.

Para elevar a energia da noite, a programação conta com pocket shows da rapper acreana Dêca e dos rappers locais FDois, Carlos Mossoró, Marquinhos Show, Guinxg e Lil Black. Além disso, haverá declamação de poesia de Maria Fins.

Transmissão Universitária

Expandindo o alcance da cultura de rua de Rondônia para além das fronteiras do estado, o projeto de extensão Barras Maning Arretadas, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), assina a transmissão ao vivo do evento. O projeto, que desenvolve pesquisas voltadas ao universo do RAP, exibirá toda a cobertura em tempo real por meio de seu canal oficial no YouTube.



Serviço:

Evento: Aniversário de 1 Ano da Batalha do Centro

Data: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: 18h

Local: Blue Eventos

Cidade: Porto Velho – RO

Transmissão: Ao vivo pelo canal do YouTube Barras Maning Arretadas (UNIR)

Entrada: retirar no sympla link na bio

Contatos para a Imprensa:

Responsável / Realizadora: Senny Lemos – (69) 99385-9845

Instagram: @sennybiamex / @batalhadocentropvh

Banco de Imagens (Divulgação):

https://l1nk.dev/9mkheoc

https://photos.app.goo.gl/i4P46bqDEYvV9aFT9