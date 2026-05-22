FFER define datas para o Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13

Por FFER

Publicada em 22/05/2026 às 11h38

A FFER definiu o período dos Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13, as competições devem ocorrer entre os dias 22 e 26 de julho, durante o perído de férias escolar. Para o diretor das caterias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia as competições são muito esperadas, pela garotada em todo o Estado, "sempre tentamos adequar as competições para a melhor e maior participação possível dos jovens que irão disputar as competições, sem dúvida teremos a participação de pelo menos 150 jovens distribuídos em duas categorias de vários clubes de Rondônia, então com certeza serão grandes competições fomentando nosso esporte e claro alimentando sonhos de centenas de crianças" frisou José Natal Jacob.

O atual campeão do Rondoniense Sub-11 é o Clube Atlético Pimentense que superou o Sport Genus na final de 2025, já na categoria do Rondoniense Sub-13 o Gazin Porto Velho venceu a equipe do Pimentense na grande final de 2025 é e o atual campeão da categoria. As duas competições, Rondoniense Sub-11 e Rondoniense Sub-13 serão realizadas no município de Vilhena de 22 a 26 de julho.