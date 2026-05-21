Gazin Porto Velho enfrenta Araguaína fora de casa e intensifica preparação para duelo decisivo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/05/2026 às 15h09

A preparação do Gazin Porto Velho para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro Série D foi intensificada ao longo da semana, com foco total no confronto diante do Araguaína, marcado para este domingo, 24 de maio, às 15h, no Tocantins. Fora de casa, a equipe busca somar um novo resultado positivo e seguir firme na disputa por uma vaga na próxima fase da competição nacional.

Após entrar em campo nas rodadas anteriores da Série D, o elenco da Locomotiva do Norte direcionou as atenções ao próximo desafio, considerado importante para a sequência do clube no torneio. O trabalho da comissão técnica tem sido voltado à preparação da equipe para um confronto longe dos próprios domínios, em um momento tratado como decisivo dentro da caminhada no Brasileirão.

Durante a semana de treinamentos, a relevância do duelo foi reforçada pelo treinador, que destacou o peso da partida deste domingo e reafirmou que o objetivo do time permanece centrado na luta pela classificação à próxima etapa da competição.

Enquanto o grupo mantém a rotina de atividades, o clube também reforçou o chamado à torcida para acompanhar a equipe em mais uma batalha fora de casa. A expectativa é de um confronto de forte exigência diante do adversário tocantinense, em um compromisso visto como fundamental para as pretensões do Porto Velho na Série D.