Acadêmicos tiram duvidas sobre Curso de Árbitro da FFER Academy em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 21/05/2026 às 11h05

Na noite desta quarta feira, o diretor administrativo da Federação de Futebol do Estado de Rondônia levou esclarecimentos sobre o Curso de Árbitro aos acadêmicos da FIMCA, a formação de novos árbitros é mais uma oportunidade de qualificação para pessoas apaixonadas pelo futebol, "a visita à faculdade foi muito importante, porque esclarecemos a todos de como participar do curso de arbitragem lançado pela FFER Academy, esclarecemos dúvidas sobre período de curso, que após a formação, o novo árbitro estará apto a seguir carreira, podendo atuar em competições estaduais, nacionais e internacional, mas para isso, o primeiro passo é se qualificar, fazendo o curso de árbitros, que será ministrado por profissionais de alto nível do futebol brasileiro, então é isso, importante lembrar que as inscrições encerram no final do mês de maio", frisou Fabrício Medeiros.

O árbitro Thiago do Carmo acompanhou Fabrício Medeiros durante a visita, para assuntos ou questionamentos mais aprofundado e específico da arbitragem, "temos que despertar o interesse dos jovens e mostrar que o curso de árbitro é uma grande oportunidade de capacitação além de agrega valores, ", citou Thiago do Carmo.

O curso de Formação de Árbitros será semi presencial com aulas teóricas de forma on line e aulas presenciais, sendo a prática presencial realizada de forma regionalizada, com pólos na capital e no interior, a duração do curso é de 230 horas, para aprovação a média 7 como avaliação de desempenho, a presença nas aulas teóricas (virtual) de 75% e 100% nas aulas práticas (presencial). O valor do Curso de Formação de Árbitros é de R$ 380,00 à vista ou R$ 400,00 no cartão, com todo o material de estudo incluso. O início do curso está previsto para o próximo mês de junho com duração de cerca de 6 meses.

FFER Academy apresenta do Curso de Formação de Árbitros com o objetivo de capacitar novos profissionais da arbitragem para atender à crescente demanda do futebol rondoniense que vive momento de franco crescimento e evolução, e assim com novos árbitros contribuir com o desenvolvimento técnico e ético do esporte no Estado de Rondônia. Confira o plano de curso aqui