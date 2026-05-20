Jogador rondoniense chega a 7 títulos em 7 temporadas nos Emirados Árabes

Por Douglas Albino

Publicada em 20/05/2026 às 14h27

Após chegar a sete títulos nos Emirados Árabes, Luan Pereira conclui sétima temporada no país

O brasileiro Luan Pereira concluiu a sua sétima temporada no futebol dos Emirados Árabes Unidos. No último jogo de 2025/26, o meio-campista do Sharjah FC balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Khorfakkan, na rodada final da UAE Pro League, a primeira divisão nacional.

Luan Pereira fez 27 partidas pela sua equipe na temporada, com cinco gols e sete assistências. Ele ainda conquistou dois títulos: a Supercopa dos Emirados Árabes Unidos, com direito a gol na decisão, e a Supercopa Emirados Árabes-Catar. Agora, o jogador soma sete troféus desde a chegada ao futebol emiradense.

“Feliz por concluir mais uma temporada aqui nos Emirados Árabes. Conquistamos dois títulos importantes e consegui ajudar o time com gols e assistências. Agora é o momento de recarregar as energias ao lado da família e dos amigos”, disse o atleta.

Natural de Ariquemes (RO), Luan Pereira foi revelado pelo Avaí. Ele chegou aos Emirados Árabes em 2020, contratado pelo Sharjah. O bom desempenho na equipe abriu as portas para que o meio-campista pudesse se naturalizar emiradense e defender a seleção do país. A estreia aconteceu em março de 2025, e até aqui, Luan soma 10 jogos, dois gols e duas assistências pelo time nacional.

“Vestir a camisa da seleção [dos Emirados Árabes Unidos] significa muito para mim. Procuro aproveitar cada convocação e retribuir a confiança dentro de campo. Sigo focado e trabalhando para representar o país da melhor forma”, concluiu Luan Pereira.

Foto: Divulgação/Sharjah FC