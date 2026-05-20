Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 10h18

Ariquemes vive mais um momento histórico para o esporte estudantil com o início da 34ª edição do JIEMA — Jogos Interescolares Municipais de Ariquemes.

Muito mais do que uma competição, o JIEMA representa união, disciplina, superação e oportunidade para centenas de jovens atletas do nosso município. Neste ano, 23 escolas participam da competição, reunindo 1.413 atletas em 316 jogos que prometem movimentar a cidade com emoção, talento e espírito esportivo.

As competições seguem até o dia 28 de maio, promovendo integração entre escolas, incentivo ao esporte e valorização dos talentos estudantis de Ariquemes.

Assim como vestir a camisa da seleção brasileira desperta orgulho em milhões de pessoas, nossos estudantes também entram em quadra representando suas escolas com dedicação, paixão e compromisso.

O JIEMA fortalece valores essenciais como respeito, amizade, trabalho em equipe e incentivo à prática esportiva, além de revelar talentos e aproximar a comunidade escolar.

A Prefeitura de Ariquemes segue investindo no esporte como ferramenta de transformação social, valorizando a juventude e incentivando sonhos dentro e fora das quadras.

Sejam todos bem-vindos ao JIEMA 2026 — o maior espetáculo esportivo estudantil do nosso município.