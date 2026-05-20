Rondônia Rural Show Internacional se consolida como uma das maiores vitrines de oportunidades do agronegócio brasileiro

Por Jane Carvalho

Publicada em 20/05/2026 às 10h31

AÇÕES DE DESTAQUE

Criada em 2012 pelo governo de Rondônia, com o objetivo de fortalecer o setor produtivo rural e ampliar oportunidades para produtores, empreendedores e investidores, a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) alcançou números históricos e se consolidou como a maior feira do agronegócio da Região Norte. Ao longo de pouco mais de uma década, a feira deixou de ser um evento regional para se tornar uma das principais vitrines de oportunidades do agronegócio brasileiro, reunindo empresas, instituições financeiras, produtores rurais, agroindústrias, investidores e representantes de diversos estados e países.

EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS

Na primeira edição, realizada em 2012, a feira movimentou R$ 186 milhões em negócios. Em 2025, o volume alcançou R$ 5,1 bilhões, consolidando a Rondônia Rural Show Internacional como um dos maiores ambientes de negócios do setor produtivo nacional.

O crescimento expressivo reflete o fortalecimento do agronegócio rondoniense e o ambiente estratégico construído pelo governo de Rondônia para impulsionar investimentos, ampliar acesso ao crédito rural, incentivar inovação e fortalecer cadeias produtivas.

A trajetória de crescimento da Rondônia Rural Show Internacional evidencia a consolidação da feira como referência nacional em geração de negócios.

Rondônia Rural Show alcançou R$ 5,1 bilhões em negócios e fortalece ambiente estratégico para investimentos

Volume de negócios por edição:

2012 — R$ 186 milhões

2013 — R$ 294 milhões

2014 — R$ 530 milhões

2015 — R$ 622 milhões

2016 — R$ 485 milhões

2017 — R$ 660 milhões

2018 — R$ 533 milhões

2019 — R$ 703 milhões

2022 — R$ 2,6 bilhões

2023 — R$ 3,5 bilhões

2024 — R$ 4,4 bilhões

2025 — R$ 5,1 bilhões

Os números consolidam a feira como um dos principais eventos de geração de oportunidades do agronegócio nacional e reforçam o protagonismo de Rondônia no cenário produtivo brasileiro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados alcançados pela Rondônia Rural Show Internacional refletem o fortalecimento do agronegócio e a credibilidade construída pela feira ao longo dos anos. “O crescimento expressivo no volume de negócios demonstra a confiança do produtor rural, dos investidores e das instituições no potencial produtivo de Rondônia. O governo segue investindo em políticas públicas, inovação, infraestrutura e fortalecimento das cadeias produtivas para ampliar ainda mais as oportunidades e consolidar Rondônia entre os grandes protagonistas do agronegócio nacional”, ressaltou.

AMBIENTE QUE GERA OPORTUNIDADES

Mais do que exposição de máquinas e tecnologias, a Rondônia Rural Show Internacional se consolidou como um grande ambiente de oportunidades para o setor produtivo. A feira passou a conectar produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, instituições financeiras e empresas do agro em um espaço voltado à geração de negócios, inovação e expansão de mercado. A presença crescente de instituições financeiras se tornou um dos principais pilares desse avanço, ampliando as linhas de crédito e facilitando investimentos em:

Maquinários;

Implementos agrícolas;

Pecuária;

Agricultura;

Piscicultura;

Modernização da produção rural.

O fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor produtivo também contribuiu para ampliar a confiança dos produtores e investidores, refletindo diretamente nos números alcançados pela feira ao longo dos anos.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, enfatizou que a Rondônia Rural Show Internacional se consolidou como um dos principais ambientes de negócios do agronegócio brasileiro, fortalecendo oportunidades para produtores, empresas e investidores. “A Rondônia Rural Show é resultado de um trabalho construído pelo governo de Rondônia para fortalecer o setor produtivo, aproximar tecnologia do produtor rural e ampliar o ambiente de negócios no estado. A feira evoluiu de forma significativa ao longo dos anos e hoje se tornou uma grande vitrine de oportunidades, inovação e investimentos, impulsionando as cadeias produtivas e fortalecendo a economia de Rondônia.”

Vídeo mostra a grandiosidade da Rondônia Rural Show Internacional, confira:

OPORTUNIDADE QUE CHEGA AO PEQUENO PRODUTOR

Produtor rural do município de Urupá, José Maria Soares da Costa, acompanha a evolução da Rondônia Rural Show Internacional desde as primeiras edições e destaca a feira como um espaço de oportunidades para quem vive da agricultura familiar. Trabalhando com a produção de cacau, ele conta que foi durante uma das visitas à feira que conseguiu adquirir um misturador de ração utilizado até hoje na propriedade.

“Eu gosto demais da Rondônia Rural Show. A gente aprende muita coisa, conhece tecnologia, participa de palestra e encontra oportunidades que ajudam muito no dia a dia da propriedade. O misturador que comprei lá me ajuda até hoje na produção. A feira facilita para o produtor, seja para comprar à vista, parcelado ou financiado. Sempre que posso eu vou, porque além de conhecer novidades, é um ambiente muito bom para quem trabalha no campo”, destacou.

CRESCIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Os resultados obtidos nas principais cadeias produtivas de Rondônia também refletem os avanços impulsionados pelo acesso à tecnologia, assistência técnica e oportunidades de negócios fortalecidas durante a feira.

Na cafeicultura, a média estadual de produtividade, que anteriormente era inferior a 10 sacas por hectare, hoje ultrapassa 60 sacas, chegando a alcançar entre 180 e 200 sacas por hectare em propriedades tecnificadas.

Na cacauicultura, a produtividade avançou de médias entre 300 e 500 quilos por hectare para quase 3 mil quilos em áreas que adotaram novas tecnologias e assistência técnica especializada.

Na pecuária leiteira, a modernização dos sistemas produtivos permitiu resultados expressivos, com propriedades alcançando produções entre 150 e 200 litros por hectare.

Os avanços reforçam o impacto da Rondônia Rural Show Internacional como vitrine de soluções, tecnologias e oportunidades que contribuem diretamente para o crescimento do agronegócio estadual.

INTERNACIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NEGÓCIOS

Outro marco importante da história da feira ocorreu em 2014, quando a Rondônia Rural Show passou pelo processo de internacionalização com a participação de embaixadas e câmaras de comércio internacionais.

A partir desse momento, a feira ampliou sua visibilidade nacional e internacional, fortalecendo a presença de investidores estrangeiros e ampliando oportunidades comerciais para Rondônia.

O ambiente de negócios também ganhou força com a presença de grandes empresas do agro, cooperativas, agroindústrias e instituições financeiras, transformando a feira em um dos principais espaços de negociação do setor produtivo brasileiro.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO IMPULSIONAM RESULTADOS

As vitrines tecnológicas se tornaram um dos grandes diferenciais da feira, aproximando produtores rurais de soluções voltadas à produtividade, sustentabilidade e inovação. A mecanização e o acesso às novas tecnologias passaram a contribuir diretamente para maior eficiência das cadeias produtivas e fortalecimento da competitividade do agronegócio rondoniense.

Na cafeicultura, por exemplo, a introdução de máquinas colhedoras e recolhedoras contribuiu para otimizar a mão de obra e acelerar os processos produtivos. Além da geração de negócios, a feira também fortaleceu ações voltadas à sustentabilidade, assistência técnica e incentivo à produção sustentável. Projetos voltados ao uso de biodigestores, recuperação de nascentes e fortalecimento da agricultura familiar passaram a ganhar espaço dentro das vitrines tecnológicas apresentadas durante o evento.

APOIO QUE FORTALECE PEQUENOS PRODUTORES

O produtor rural e apicultor de Vilhena, Vergílio Remoacir Possebon Filho, participa da Rondônia Rural Show Internacional desde as primeiras edições e destaca o apoio do governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), como fundamental para o fortalecimento da cadeia produtiva do mel no estado.

“Atuo na feira praticamente desde o início e vejo uma evolução muito grande ao longo dos anos. A Emater-RO sempre esteve ao nosso lado, ajudando com divulgação, cursos, capacitações e apoio ao produtor. Através da Rondônia Rural Show conseguimos ampliar nossos negócios para vários estados do Brasil, porque a feira recebe visitantes de todo lugar. Hoje temos clientes que acompanham nosso trabalho desde as primeiras edições. Tudo isso mostra a importância da feira e do apoio do governo de Rondônia para fortalecer os pequenos produtores e abrir novas oportunidades para quem vive da produção rural”, afirmou.

PROJEÇÕES PARA 2026

Com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a edição 2026 da Rondônia Rural Show Internacional, acontece de 25 a 30 de maio, e chega com expectativa de ampliar ainda mais o ambiente de negócios e fortalecer a presença de investidores nacionais e internacionais. A projeção é de continuidade no crescimento do volume de negócios, ampliação das oportunidades comerciais e fortalecimento das exportações do agronegócio rondoniense.

Mais do que uma feira agropecuária, a Rondônia Rural Show Internacional se consolidou como uma vitrine estratégica de oportunidades, investimentos e desenvolvimento econômico para Rondônia.