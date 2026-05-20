“E eu lá sou mulher de IA?”: Alcione reage a rumores após vídeo sambando viralizar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/05/2026 às 11h24

Alcione usou o humor para responder às especulações geradas por um vídeo em que aparece sambando durante um show realizado no Rio de Janeiro, no último sábado (16). Após internautas levantarem a hipótese de que as imagens teriam sido produzidas com inteligência artificial, a cantora reagiu com um comentário bem-humorado nas redes sociais.

Ao repostar o vídeo, a artista, conhecida como Marrom, brincou com a situação usando uma adaptação de um bordão que já viralizou anteriormente.

“E eu lá sou mulher de IA?”

A frase faz referência a outro momento que ganhou repercussão em 2024, quando Alcione recusiu, de forma descontraída, a sugestão de fazer unhas no estilo francesinha com a frase “E eu lá sou mulher de francesinha?”.

O vídeo gerou surpresa entre parte do público porque, nos últimos anos, a cantora reduziu apresentações em pé após procedimentos de saúde. Em 2022, Alcione passou por cirurgia na coluna para tratar espondilolistese, condição em que uma vértebra desliza sobre outra. Posteriormente, também foi submetida a uma cirurgia no quadril, passando a utilizar cadeira de rodas em algumas ocasiões como parte dos cuidados de recuperação.

A publicação atraiu reações de famosos, que saíram em defesa da cantora. Thaynara OG comentou: “Nunca duvidem do molho maranhense!”. Fabiana Karla escreveu: “Ela não é uma qualquer!!!”. Pocah também se manifestou com um “Respeita ela”, enquanto Gaby Amarantos declarou: “Respeita a minha mãe”.

Alcione já tem novo compromisso marcado com o público. No próximo dia 6 de junho, a artista sobe ao palco do Maracanã ao lado de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão na turnê “O Maior Encontro do Samba”.