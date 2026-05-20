Prefeitura de Porto Velho implanta sinalização inteligente para melhorar trânsito e segurança viária

Por Letícia Regis

Publicada em 20/05/2026 às 11h58

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), iniciou a implantação de um projeto de sinalização inteligente com laços de detecção magnética em importantes vias da capital. A ação começou na avenida Jorge Teixeira e será ampliada gradativamente para outros cruzamentos semaforizados da cidade.

O objetivo da iniciativa é modernizar o sistema viário, melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

O projeto prevê a instalação de sensores inteligentes capazes de identificar a quantidade de veículos nas vias. Com isso, os semáforos poderão ajustar automaticamente o tempo de abertura e fechamento conforme o fluxo do trânsito em tempo real.

A proposta busca reduzir congestionamentos, otimizar o deslocamento dos condutores e aumentar a eficiência da mobilidade urbana em Porto Velho.

Projeto prevê a instalação de sensores inteligentes capazes de identificar a quantidade de veículos nas vias

Cruzamentos que receberão os sensores inteligentes

A sinalização horizontal com laços de detecção magnética será implantada nos seguintes pontos:

Campos Sales x Algodoeiro;

Almirante Barroso x Marechal Deodoro;

Calama x Campos Sales;

Rio de Janeiro x Buenos Aires;

Carlos Gomes x Farquar;

José Vieira Caúla x Governador Ari Marcos;

Campos Sales x João Paulo I;

José Vieira Caúla x Alba;

Calama x Rafael Vaz e Silva.

Além da implantação dos semáforos inteligentes, a Semtran também está instalando novos dispositivos de sinalização viária, como cilindros delimitadores e balizadores.

Cilindros delimitadores

Cilindros delimitadores são utilizados para orientar os motoristas e reforçar a divisão das faixas de circulação

Os cilindros delimitadores são elementos verticais fixados ao pavimento, utilizados para orientar os motoristas e reforçar a divisão das faixas de circulação.

Entre as principais funções estão:

prevenção de acidentes;

inibição de mudanças de faixa em locais perigosos;

organização do fluxo de veículos;

separação de modais, como ciclovias e corredores exclusivos.

Balizadores

Os balizadores são dispositivos auxiliares de segurança viária utilizados para:

organizar o fluxo de veículos;

melhorar a percepção dos limites da via;

inibir invasões em faixas proibidas;

orientar a trajetória correta dos condutores.

Iremar Torres destacou os impactos positivos das novas implantações no cotidiano da população

Segundo a Semtran, os dispositivos estão sendo instalados em pontos estratégicos para reforçar a canalização do trânsito e reduzir manobras irregulares nas vias urbanas.

O secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, destacou os impactos positivos das novas implantações no cotidiano da população.

“Os novos semáforos, sinalização e demais implantações já realizadas nas vias impactam positivamente no dia a dia dos usuários do trânsito. Áreas mais movimentadas agora ganham mais fluidez, conforto e segurança viária”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da iniciativa para a população.

“As novas instalações de sinalização de trânsito têm mudado o cenário que víamos antes na capital. Os projetos desenvolvidos pela Semtran geram mais segurança, comodidade e agilidade aos condutores, ciclistas e pedestres que utilizam as vias”.