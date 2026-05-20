Mais de 800 nomes já foram enviados para batizar mascote de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/05/2026 às 11h48

“Botinho”, “Botolino”, “Zé Boto” e “Boto Velho” estão entre as sugestões mais enviadas pela população para batizar o novo mascote oficial de Porto Velho. O concurso promovido pela Prefeitura já ultrapassou a marca de 800 participações desde o lançamento da iniciativa.

Apresentado ao público na última semana, o mascote foi inspirado no boto-cor-de-rosa, personagem marcante das lendas, da cultura e das tradições amazônicas. A proposta da prefeitura foi justamente aproximar a população da criação da identidade do personagem, permitindo que os próprios moradores escolham o nome oficial.

A campanha rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou famílias, crianças e internautas de diferentes bairros da capital, que passaram a enviar sugestões criativas e bem-humoradas.

O prefeito Léo Moraes destacou o envolvimento popular na ação e comemorou a participação da comunidade.

“É muito legal ver as famílias participando, mandando sugestões e entrando na brincadeira. O mascote foi pensado justamente para representar a identidade cultural da nossa cidade e aproximar ainda mais a prefeitura da população. Esse engajamento mostra que as pessoas abraçaram a ideia”.

Segundo a prefeitura, o concurso segue aberto e novas sugestões ainda podem ser encaminhadas pelos canais oficiais do município. Após o encerramento da votação popular, o nome escolhido será anunciado oficialmente pela administração municipal.