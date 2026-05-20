Xuxa mostra resultado de transplante capilar e fala sobre luta contra alopecia

Por R7

Publicada em 20/05/2026 às 11h36

Xuxa Meneghel voltou a falar abertamente sobre sua relação com a alopecia androgenética e mostrou estar satisfeita com o resultado do transplante capilar realizado no ano passado. A apresentadora comentou sobre o procedimento durante a inauguração da primeira loja física da grife Mondepars, marca criada por sua filha, Sasha Meneghel, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (15).

Pouco mais de um ano após enfrentar uma cirurgia de cerca de 12 horas, a eterna Rainha dos Baixinhos contou que decidiu buscar tratamento ao perceber que as falhas no couro cabeludo começaram a afetar diretamente sua autoestima. Segundo ela, ver as marcas da queda de cabelo em fotos do dia a dia se tornou algo desconfortável e emocionalmente difícil.

‘O resultado tá ótimo’

Em conversa com a imprensa, Xuxa explicou que o transplante trouxe mais tranquilidade e confiança em relação à própria imagem. Apesar de afirmar que continua tendo poucos fios, a apresentadora comemorou o fim das falhas aparentes no cabelo.

“Me fazia muito mal. Eu tirava foto e via uns buracos”, contou a artista, revelando que o procedimento representou uma mudança importante em sua relação com a aparência.

Bem-humorada, ela brincou sobre o novo visual e afirmou estar confortável com o resultado. “Não dá pra jogar o cabelo para um lado e para o outro, mas tô feliz”, disse aos risos.