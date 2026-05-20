Dia Mundial das Abelhas terá ação de conscientização ambiental para estudantes

Por Augusto Soares

Publicada em 20/05/2026 às 11h53

Como parte das ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, a Prefeitura realiza nesta terça-feira (20) uma programação especial em celebração ao Dia Mundial das Abelhas e ao Dia do Apicultor, comemorado em 22 de maio. As datas reforçam a importância da conscientização em defesa da biodiversidade e do equilíbrio dos ecossistemas.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com apoio da Apama e da Agrotropical Amazônia.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da ação: “Essa iniciativa demonstra o compromisso da gestão com a preservação ambiental, a sustentabilidade e a educação das nossas crianças. As abelhas são fundamentais para a biodiversidade, para a produção de alimentos e para o equilíbrio da vida no planeta”.

Com a proposta de reunir estudantes da Escola Professor Waldey Marcião de Menezes em um Dia de Campo, o evento será realizado em uma propriedade rural localizada na Agrotropical. A programação contará com atividades educativas e práticas voltadas ao aprendizado sobre biodiversidade, preservação ambiental e sustentabilidade.

O objetivo é conscientizar os alunos e torná-los multiplicadores sobre o papel essencial das abelhas para a manutenção da vida no planeta. Mesmo pequenas, elas são responsáveis pela polinização de grande parte das plantas e culturas agrícolas, contribuindo diretamente para a produção de alimentos, a segurança alimentar, a preservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental.

Além de destacar a importância do Dia Mundial das Abelhas e do Dia do Apicultor, a atividade também reforça o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, incentivando desde cedo a formação de cidadãos mais conscientes sobre a preservação dos recursos naturais.

PALESTRAS E OFICINAS

Durante o Dia de Campo, os estudantes participarão de palestras educativas, oficinas práticas e atividades interativas desenvolvidas de forma lúdica e acessível, aproximando as crianças do universo da apicultura, da agricultura sustentável e da conservação ambiental.

“Preservar as abelhas é proteger a biodiversidade e garantir o equilíbrio ambiental. A conscientização das crianças sobre a importância desses polinizadores é fundamental para construirmos um futuro mais sustentável”, afirmou o secretário da Sema, Arthur Borin.