Prevenção, preparação e resposta às emergências em saúde são aprimoradas com oficina em Porto Velho

Por Aurimar Lima

Publicada em 20/05/2026 às 11h50

O governo de Rondônia realiza, entre os dias 19 e 21 de maio, em Porto Velho, a Oficina de Preparação e Resposta para Desastres, coordenada pelo Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres) do Ministério da Saúde. A capacitação acontece das 8h às 17h, e reúne profissionais da vigilância em saúde e equipes técnicas para aprimorar a prevenção, preparação e resposta às emergências em saúde pública no estado.

A oficina, que integra ações estratégicas da Coordenação-Geral de Preparação para Emergências em Saúde Pública (CGPRESP), é promovida em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), com foco na qualificação das equipes para atuação diante de eventos, como enchentes, queimadas, deslizamentos e outros desastres com impacto à saúde da população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que investir em prevenção e preparação é essencial para garantir respostas rápidas e eficientes em situações de emergência. “A integração entre estado, municípios e governo federal fortalece a proteção da população e amplia a capacidade de atuação da saúde pública.”

Para o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a oficina reforça a estrutura técnica do estado para enfrentamento de situações de risco. “A preparação das equipes é fundamental para reduzir impactos à população e garantir respostas organizadas diante de emergências em saúde pública. Esse alinhamento fortalece toda a rede de vigilância em saúde de Rondônia”, ressaltou.

CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO

Durante os três dias de programação, os participantes irão desenvolver atividades práticas voltadas à avaliação de multirriscos, elaboração de planos de contingência e construção de matrizes de responsabilidade para atuação em emergências sanitárias. A programação também inclui palestras técnicas e apresentações conduzidas por especialistas do Ministério da Saúde.

Entre os temas abordados, estão: gestão de riscos em saúde associados a desastres; atuação da vigilância em saúde em emergências; construção de cenários de resposta; e organização do Centro de Operações de Emergências (Coe), visando fortalecer o planejamento estratégico das equipes estaduais e municipais.

A iniciativa faz parte das estratégias nacionais de fortalecimento da vigilância em saúde e busca ampliar a capacidade de resposta dos estados frente às situações que possam impactar diretamente a saúde pública, promovendo integração entre vigilância, assistência e gestão de riscos.