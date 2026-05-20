Diretor explica por que demitiu Ryan Gosling após ator ganhar 27 kg para filme

Por POP Mais

Publicada em 20/05/2026 às 11h40

O diretor Peter Jackson finalmente comentou a polêmica envolvendo a demissão de Ryan Gosling do filme Um Olhar do Paraíso, após o ator ganhar cerca de 27 kg para interpretar um dos protagonistas da produção. A declaração foi feita durante o Festival de Cannes deste ano e repercutiu após ser divulgada pela revista Entertainment Weekly.

A história voltou aos holofotes depois que uma antiga entrevista de Gosling, concedida em 2010 à The Hollywood Reporter, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o ator revelou que decidiu ganhar peso por conta própria para viver Jack Salmon, pai da personagem principal do longa. No entanto, ao chegar ao set, descobriu que sua visão para o personagem era completamente diferente da imaginada pela direção — e acabou dispensado da produção.

“Eu simplesmente apareci no set e percebi que tinha entendido tudo errado. Aí fiquei gordo e desempregado”, brincou Gosling na época.

Mais de 15 anos depois, Peter Jackson assumiu a responsabilidade pela decisão e afirmou que erros de escalação fazem parte do processo cinematográfico. Sem citar diretamente o nome do ator, o cineasta explicou que a culpa não deve recair sobre os artistas envolvidos.