Projeto incentiva envelhecimento ativo com esporte e convivência social

Por Letícia Regis

Publicada em 20/05/2026 às 11h45

Saúde, bem-estar e qualidade de vida não têm idade. Cada vez mais, pessoas acima dos 65 anos buscam manter uma rotina ativa, utilizando a prática de atividades físicas como forma de cuidar do corpo, da mente e da convivência social.

Com esse objetivo, o projeto desenvolvido pelo Observatório Socioambiental de Nova Mutum oferece atividades como hidroginástica, natação, caminhada, funcional e dança, proporcionando mais saúde, integração e qualidade de vida para os participantes.

A aposentada Francisca Marcelina, de 71 anos, relata os benefícios que encontrou nas atividades.

“Para mim é muito bom participar dessas ações, encontrar colegas e conversar com pessoas da minha idade. A gente precisa disso para se sentir mais ativo, mais forte e mais feliz”.

A iniciativa conta com o apoio do município e está cadastrada na campanha “Declare Seu Amor”, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) em parceria com a Prefeitura de Porto Velho e com apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRC-RO). A campanha permite que contribuintes do Imposto de Renda destinem até 6% do imposto devido aos fundos municipais, sendo 3% para ações voltadas a crianças e adolescentes e 3% para projetos destinados à pessoa idosa.

Francisca Marcelina relatou os benefícios que encontrou nas atividades

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da contribuição para a manutenção e ampliação dessas iniciativas.

“A campanha surgiu justamente para garantir que projetos como esse continuem funcionando. Essa contribuição pode alcançar ainda mais pessoas da melhor idade, promovendo saúde, mobilidade e qualidade de vida”.

Os resultados dos investimentos já podem ser percebidos pelos participantes. O aposentado Jesuíto Andrade conta que as atividades fazem parte da sua rotina e representam mais saúde e disposição no dia a dia.

“Todo final de semana eu venho fazer natação e hidroginástica. Trabalhei a vida inteira e hoje consigo cuidar melhor da minha saúde. Sou muito grato pelo apoio e pelas atividades oferecidas”.

Para quem deseja contribuir com a campanha “Declare Seu Amor”, o secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, reforça a importância de atenção aos prazos e às exigências da Receita Federal.

“Os contribuintes devem ficar atentos ao prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda, que segue até o dia 29 de maio. Além disso, para concluir a destinação, é necessário realizar o pagamento do DARF gerado pelo sistema da Receita Federal. Sem esse pagamento, a contribuição não é efetivada”.

Vale destacar que o valor destinado retorna ao contribuinte na restituição, com correção monetária, quando houver direito à restituição, ou pode ser abatido do imposto devido.

Para mais informações acesse: https://site-declare-seu-amor.vercel.app/