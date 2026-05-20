Educação profissional apresenta exposição de robótica, cursos e palestras na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por João Albuquerque

Publicada em 20/05/2026 às 12h02

Em meio as novidades da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), o ensino profissionalizante apresentará exposição de robótica, cursos e palestras voltados às ocupações do campo, além de inovações que impactam o agronegócio. Essas ações serão desenvolvidas pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) que mais uma vez gera conhecimento durante a maior feira agropecuária da Região Norte. O evento acontecerá de 25 a 30 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, tendo como tema desta edição “Exportação e Desenvolvimento”.

Além do seu tradicional espaço, que atrai estudantes e trabalhadores interessados em se inteirar das tendências do mercado de trabalho, mais especificamente do agro, a instituição de ensino contará, novamente com a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas e a Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura durante o evento.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta de capacitação profissional durante a Rondônia Rural Show Internacional fortalece a proposta da feira agropecuária, que tem entre seus objetivos a troca de conhecimento. “A qualificação da mão de obra tem papel relevante no fortalecimento de todos os setores econômicos, inclusive no agronegócio”, evidenciou.

Com a expansão da educação profissional em Rondônia nos últimos anos, o Idep passou a apresentar na Rondônia Rural Show Internacional o resultado dos avanços do ensino profissionalizante.

2024

As principais ações do seu Espaço Interativo e Dialógico foram:

Workshop “Inovar, Conectar para Qualificar”

Cursos de Novas Tecnologias Aplicadas ao Agronegócio

A programação girou em tornou dos seguintes temas:

Benefícios da Bioecnomia na agricultura familiar

Os avanços da Economia Verde

2025

O ano reservou uma programação inovadora com novidades tecnológicas como:

Digitalização do Agronegócio

Inteligência Artificial no Campo

Segurança Cibernética no agro digital

2026

Este ano, além dos tradicionais cursos nas áreas de frigorífico, piscicultura e máquinas agrícolas, o Idep também apresentará atividades com seguintes temas:

Exposição de Robótica

Inteligência Artificial

O Futuro do Desenvolvimento Regional

Jovens que se preparam para atuar no agronegócio miram um horizonte de inovações

Com abordagem de temáticas em evidência no campo, o Idep atrai estudantes que estão se preparando para atuar no agronegócio. É o caso da aluna do 3º ano do Curso Técnico em Agroecologia, Paula Eduarda Garcia Celestino Sales, de 16 anos. “Participar da Rondônia Rural Show é uma oportunidade única de ampliar meus conhecimentos na área que pretendo atuar, conhecer novas tecnologias e práticas sustentáveis, além de trocar experiências com profissionais e produtores”, destacou a jovem de Alto Alegre dos Parecis.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que a instituição participa da Rondônia Rural Show Internacional não apenas para apresentar suas ações, mas também acompanhar as demandas do agronegócio. “Nossos cursos são lançados de acordo com as exigências do mundo do trabalho, então estarmos atentos, principalmente diante das novas ocupações que surgem com as inovações de todos os setores.”