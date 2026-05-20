Zé Felipe debocha de texto de Vini Jr. para Virginia:

Por FABÍOLA REIPERT

Publicada em 20/05/2026 às 11h32

Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta terça-feira (19) após deixar um comentário pra lá de debochado em uma publicação de Virginia Fonseca diretamente de Dubai... 😳

A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem luxuosa pelos Emirados Árabes Unidos e recebeu do ex-marido a seguinte mensagem: “Bom dia fica bem kkk”.

O detalhe? As mesmas palavras haviam sido usadas poucas horas antes por Vini Jr. ao falar sobre o término do namoro com Virginia.

Nos stories, o jogador escreveu: “Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem”. O texto viralizou rapidamente e virou meme pelo tom considerado “seco” por muita gente.

Aí bastou Zé aparecer mandando um “fica bem kkk” para o público ligar os pontos e enxergar uma bela alfinetada no atacante do Real Madrid.