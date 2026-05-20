Trump diz que dará chance ao Irã e que não tem pressa nas negociações para dar fim à guerra

Por g1

Publicada em 20/05/2026 às 11h05

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (20) que "dará uma chance" ao Irã e que não tem pressa nas negociações para encerrar definitivamente a guerra.

A declaração foi dada após ele ser questionado por uma jornalista sobre o Estreito de Ormuz e a sua expectativa para o fim do confronto. Trump declarou que atingir os objetivos da missão é mais importante do que estabelecer um cronograma para sua conclusão.

"Vamos dar essa chance, não tenho pressa. Todo mundo fica dizendo: 'Ah, as eleições de meio de mandato'. Não tenho pressa", falou.

Pouco antes, em mensagem de áudio divulgada em sua conta no Telegram, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, disse que o Irã não irá se render aos Estados Unidos, apesar da crescente pressão econômica.

Qalibaf, que também é um dos principais negociadores de Teerã, disse que as Forças Armadas do país aproveitaram o cessar-fogo da guerra para se reconstruir e que os movimentos "óbvios e ocultos" do governo Trump demonstram que Washington busca uma nova rodada de confrontos.

Trump sofreu derrota no Congresso e tem baixo índice de aprovação

Nesta terça-feira (19), uma nova pesquisa Reuters/Ipsos apontou que a taxa de aprovação do presidente dos EUA caiu para quase o seu nível mais baixo desde que ele retornou à Casa Branca: apenas 35% aprovam seu desempenho.

No mesmo dia, Trump sofreu uma derrota no Congresso. O Senado dos EUA avançou com um projeto de lei que busca obrigá-lo a retirar o país da guerra contra o Irã.

Desde que Trump ordenou o ataque ao Irã, no fim de fevereiro, democratas vêm tentando aprovar propostas para restringir os poderes de guerra do presidente, mas até então, os republicanos tinham conseguido reunir votos suficientes para barrá-las.