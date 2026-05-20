Três superpetroleiros cruzam o Estreito de Ormuz com 6 milhões de barris após meses de bloqueio

Por G1

Publicada em 20/05/2026 às 11h11

Três superpetroleiros começaram a cruzar o Estreito de Ormuz nesta quarta-feira (20), após mais de dois meses de espera no Golfo Pérsico em razão da guerra no Irã. As embarcações transportam um total de seis milhões de barris de petróleo bruto do Oriente Médio para os mercados asiáticos.

Os dados de navegação são da LSEG e da Kpler. Os navios estão no grupo de superpetroleiros que saíram do Golfo neste mês por uma rota alternativa indicada pelo Irã.

Riscos no Estreito de Ormuz

Antes do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz era, em média, de 125 a 140 passagens diárias — volume que caiu para cerca de 10 embarcações últimos dias, incluindo navios de carga e outros tipos.