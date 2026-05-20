Copa Jaru 2026: estão abertas as inscrições para a maior competição de futsal de Rondônia
Por Assessoria
Publicada em 20/05/2026 às 08h30
 A competição, que reúne atletas de diversos municípios de Rondônia, contará com disputas nas categorias masculino e feminino aberto (para atletas maiores de 16 anos) e máster (para jogadores com mais de 38 anos).

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de junho, diretamente na sede da Semecelt, localizada no Estádio Leal Chapelão, Setor 03, ou pelo WhatsApp, no número (69) 99958-7932.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 25 de junho, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita.

VEJA O VALOR DA PREMIAÇÃO POR CATEGORIA

MASCULINO ABERTO

1º lugar: R$ 9.000

2º lugar: R$ 3.000

3º lugar: R$ 1.200

FEMININO ABERTO

1º lugar: R$ 4.500

2º lugar: R$ 1.800

3º lugar: R$ 750

CATEGORIA MASTER

1º lugar: R$ 3.750

2º lugar: R$ 1.650

3º lugar: R$ 600

Além de R$ 300 para os goleiros menos vazados e artilheiros em cada categoria.

