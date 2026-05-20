Prefeitura de Porto Velho apoia transformação do centro de Porto Velho em grande circuito de esporte, cultura e saúde

Por Secom

Publicada em 20/05/2026 às 08h46

A Prefeitura de Porto Velho apoiou, na noite desta terça-feira (19), o movimento urbano FunPace, evento esportivo que reuniu centenas de participantes no centro da capital em uma ação voltada à promoção da saúde, incentivo ao esporte, mobilidade urbana, cultura e segurança pública.

Com concentração em frente ao Prédio do Relógio, sede administrativa da prefeitura, o evento contou com a atuação conjunta de diversas secretarias municipais, garantindo organização, segurança e suporte aos atletas e ao público presente durante todo o percurso.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de iniciativas que promovam qualidade de vida e ocupação positiva dos espaços públicos.

“Eventos como o FunPace mostram que Porto Velho está preparada para incentivar práticas saudáveis e fortalecer o convívio social. Nosso compromisso é apoiar ações que aproximem as pessoas da cidade, do esporte e da cultura, sempre com segurança e organização”.

A coordenação geral do movimento ficou sob responsabilidade da FunPace, que organizou toda a dinâmica da corrida e das atividades urbanas realizadas durante a noite. O fundador do evento, Lucas Rômulo, agradeceu o apoio da administração municipal.

Evento esportivo que reuniu centenas de participantes no centro da capital

“Esse apoio da Prefeitura foi essencial para que conseguíssemos entregar um evento seguro, estruturado e acessível para todos. O FunPace pioneiro no país, nasce justamente dessa proposta de conectar esporte, cidade e pessoas”.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) coordenou as interdições temporárias e o ordenamento viário nas principais vias do percurso. Segundo a pasta, a atuação integrada garantiu fluidez no trânsito e segurança aos participantes.

“O planejamento viário foi fundamental para minimizar impactos e garantir tranquilidade durante toda a programação. Trabalhamos de forma preventiva e estratégica”, destacou a equipe da Semtran.

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) contribuiu com a estrutura de sonorização e apoio logístico do evento, enquanto a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) promoveu apresentações e ações de entretenimento para o público presente.

Evento encerrou a programação com ampla participação popular

“Nosso objetivo foi transformar o espaço público em um ambiente de integração e lazer para toda a família”, destacou Vanderlei Pereira da Silva, presidente da Funcultural,.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibilizou equipes de apoio médico, orientações preventivas e atendimento de primeiros socorros ao longo da programação.

“A presença das equipes de saúde em eventos esportivos é essencial para garantir atendimento rápido e conscientização da população sobre cuidados preventivos”, informou a Semusa.

A segurança, também foi reforçada com apoio da Atividade Delegada, que posicionou agentes em pontos estratégicos da região central para assegurar tranquilidade aos participantes e ao público.

O evento encerrou a programação com ampla participação popular, reforçando o incentivo às práticas esportivas e à ocupação saudável dos espaços urbanos em Porto Velho.