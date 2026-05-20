Dr. Luís do Hospital assegura R$ 1,2 milhão para construção de pista de caminhada em Jaru

Por Diana Braga

Publicada em 20/05/2026 às 09h22

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) destinou emenda parlamentar de aproximadamente R$ 1,2 milhão para a construção de uma pista de caminhada na Avenida Dom Pedro I, no Setor 04, em Jaru. A iniciativa atende a uma indicação da vereadora Suhelen Fernanda (MDB) e tem como objetivo ampliar os espaços de lazer, saúde e convivência no município.

Investimento vai fortalecer lazer, saúde e prática esportiva na cidade, incentivando a prática de atividades físicas e proporcionando um ambiente adequado para caminhadas, corridas e momentos de convivência entre as famílias.

Para o deputado Dr. Luís do Hospital, o investimento representa mais do que uma obra de infraestrutura urbana. “Estamos investindo em qualidade de vida, saúde e bem-estar para a população. É um espaço pensado para as famílias, para incentivar hábitos saudáveis e garantir mais conforto e segurança para quem pratica atividades físicas”, destacou o parlamentar.

Dr. Luís do Hospital também destacou a importância da união entre os poderes para garantir avanços concretos nos municípios. Segundo o parlamentar, a parceria com a Prefeitura de Jaru, por meio do prefeito Jeverson Lima e do vice-prefeito Grécio Benedito, somada ao importante apoio do governador Marcos Rocha e do secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, tem sido fundamental para viabilizar investimentos para a cidade.

“Quando existe diálogo, parceria e compromisso com a população, os resultados aparecem. Esse trabalho conjunto tem permitido que obras importantes saiam do papel e cheguem até quem mais precisa”, afirmou o deputado.