Serviços de roçagem e capina são realizados pela Prefeitura nos bairros

Por Natalino FS

Publicada em 20/05/2026 às 09h04

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os trabalhos de limpeza urbana em diversos bairros do município. Nesta terça-feira (19), as equipes realizaram serviços de roçagem e capina no bairro 2 de Abril, atendendo ao cronograma de manutenção elaborado conforme as demandas recebidas diariamente.

A ação tem como principal objetivo garantir mais limpeza, segurança e qualidade de vida à população. A manutenção das margens das ruas e espaços públicos contribui para evitar o acúmulo de lixo e resíduos, além de combater a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O trabalho também melhora o aspecto visual dos bairros e promove maior valorização das comunidades.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), os serviços são fundamentais para manter a cidade organizada e prevenir problemas relacionados à saúde pública.

“Os serviços de roçagem e capina são essenciais para manter a cidade limpa e organizada, oferecendo mais segurança e bem-estar à população. Nossa equipe está atuando de forma preventiva para evitar a proliferação de insetos e animais indesejados”, destacou o prefeito.

Os serviços de limpeza urbana estão sendo executados em locais estratégicos definidos pela Semosp, incluindo escolas, praças, canteiros e terrenos públicos, que recebem manutenção periódica. Além disso, as equipes também atendem solicitações encaminhadas pela população por meio das redes sociais e canais oficiais da Prefeitura de Ji-Paraná.

A administração municipal reforça ainda a importância da participação dos moradores na conservação da cidade, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos em ruas e terrenos baldios.