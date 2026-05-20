Programa “Minha Nota Tem Valor Para Vilhena” sorteia prêmios em dinheiro, motos e carro 0km

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 09h16

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), tem dado continuidade ao programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena”. A iniciativa tem como objetivo promover a educação fiscal e incentivar a população a solicitar a emissão de notas fiscais de serviços com CPF, fortalecendo a arrecadação municipal de forma transparente e participativa.

Ao longo de 2025, foram realizadas cerca de 23 premiações quinzenais, com a entrega de prêmios em dinheiro, além de smartphones e notebooks. O programa também contou com ações educativas, como concurso cultural de poemas, distribuição de cartilhas nas escolas e palestras sobre educação financeira.

Para este ano, o programa mantem a periodicidade quinzenal, com alternância entre prêmios em dinheiro e itens. Conforme a Comissão responsável, a programação de premiações prevê a realização de 12 sorteios com prêmios em dinheiro, cada um no valor líquido de R$ 2 mil. Além disso, estão sendo sorteados bens duráveis, incluindo quatro veículos zero quilômetro com tanque cheio, sendo três motocicletas de 150 cilindradas e um carro do tipo hatch; uma Smart TV de 85 polegadas, um console de videogame com controles compatíveis e um tablet.

A participação no programa e nos sorteios é simples e acessível. Basta o contribuinte solicitar a emissão da nota fiscal de serviços nos estabelecimentos localizados em Vilhena e informar o CPF no momento da emissão. Cada nota fiscal registrada gera automaticamente um número da sorte, que concorre nos sorteios realizados pelo município.

Mais informações sobre o programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena” podem ser obtidas junto à Semfaz, localizada na Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4177, pelo WhatsApp (69) 3919-7011 ou pelo e-mail [email protected], ou ainda no site da prefeitura, na página https://vilhenaro.webiss.com.br/sorteio