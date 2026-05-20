Prefeitura de Espigão do Oeste informa que prazo para Declaração Anual de Faturamento vai até 31 de maio

Por Assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 10h13

Empreendedores de Espigão d'Oeste. Você que é MEI e ainda não realizou a Declaração Anual de Faturamento 2026, atenção redobrada!

O prazo está se encerrando e vai até 31 de maio. Regularizar sua situação é mais simples do que você imagina e evita dores de cabeça futuras.

Por que declarar agora?

• Evite multas desnecessárias que podem pesar no seu bolso

• Mantenha seu CNPJ ativo e em dia com a Receita Federal

• Garanta acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e crédito bancário

• Tranquilidade para focar no que realmente importa: fazer seu negócio crescer

Onde regularizar?

A Sala do Empreendedor, localizada na Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste, está pronta para te atender com todo o suporte necessário. Nossa equipe oferece orientação personalizada para que você preencha a declaração corretamente, sem erros e sem estresse.

Não deixe para a última hora!

Sabemos que a rotina de quem empreende é corrida. Mas deixar essa obrigação para os últimos dias pode gerar esquecimentos, erros no preenchimento e, o pior, aquele gasto inesperado com multa que poderia ser evitado.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você, empreendedor, faz parte dessa transformação!

O que fazer agora?

1. Separe sua documentação (faturamento mensal do ano anterior)

2. Procure a Sala do Empreendedor na Prefeitura Municipal

3. Faça sua declaração antes do dia 31 de maio

4. Compartilhe este post com outros empreendedores da cidade

Dúvidas? Nossa equipe está pronta para te ajudar! Venha nos visitar e regularizar sua situação.

Local: Sala do Empreendedor - Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste - RO

Prazo final: 31 de maio

Público: Todos os Microempreendedores Individuais (MEI)